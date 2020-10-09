Говорить о второй волне COVID-19 рано, уверена глава Роспотребнадзора

Она считает действующие в России меры профилактики COVID-19 эффективными, а их соблюдение позволит избежать новых ограничений.
Перед здравоохранением стоит задача не снижать объемы плановой помощи, чтобы люди смогли ее получить даже в текущей эпидситуации, подчеркнула Попова.
Она также сообщила, что специалисты на данный момент не регистрируют в России случаев одновременного заражения коронавирусом и гриппом, также не выявлены значимые мутации коронавируса, пишет bfm.ru.
Ранее представитель Кремля обратился к россиянам из-за коронавируса. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.