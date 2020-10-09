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Здоровье

Говорить о второй волне COVID-19 рано, уверена глава Роспотребнадзора

Говорить о новой волне коронавируса не стоит, потому что процесс распространения продолжается с весны, заявила. в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Она считает действующие в России меры профилактики COVID-19 эффективными, а их соблюдение позволит избежать новых ограничений.

Перед здравоохранением стоит задача не снижать объемы плановой помощи, чтобы люди смогли ее получить даже в текущей эпидситуации, подчеркнула Попова.

Она также сообщила, что специалисты на данный момент не регистрируют в России случаев одновременного заражения коронавирусом и гриппом, также не выявлены значимые мутации коронавируса, пишет bfm.ru.

Ранее представитель Кремля обратился к россиянам из-за коронавируса. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

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