Глава Роспотребнадзора запатентовала вакцину от коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обозначена среди совладельцев патента на препарат «ЭпиВакКорона». Об этом пишет «Новая газета».

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции», — говорится в ответе.

Напомним, что «ЭпиВакКорона» — это вакцина, изобретенная в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Она была зарегистрирована 13 октября 2020 года (регистрационное удостоверение ЛП-004504). Вакцинация в России началась с того, что именно эта вакцина начала массово поступать в регионы, в том числе в Алтайский край.

Руководитель «Вектора» Ринат Максютов в интервью отмечал, что «ЭпиВакКорона» очень эффективна, в том числе против британского штамма коронавируса.