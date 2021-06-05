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Здоровье

Глава Роспотребнадзора запатентовала вакцину от коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обозначена среди совладельцев патента на препарат «ЭпиВакКорона». Об этом пишет «Новая газета».

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции», — говорится в ответе.

Напомним, что «ЭпиВакКорона» — это вакцина, изобретенная в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Она была зарегистрирована 13 октября 2020 года (регистрационное удостоверение ЛП-004504). Вакцинация в России началась с того, что именно эта вакцина начала массово поступать в регионы, в том числе в Алтайский край.

Руководитель «Вектора» Ринат Максютов в интервью отмечал, что «ЭпиВакКорона» очень эффективна, в том числе против британского штамма коронавируса.

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