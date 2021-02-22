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Здоровье

Новосибирский «Вектор»: вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британского штамма COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» эффективна против британского штамма коронавируса. Об этом заявил глава центра Ринат Максютов в интервью телеканалу «Россия 24».

Вакцина.
Вакцина.
CC0

Специалисты «Вектора» подтвердили, что вакцина эффективна не только против классических референс-вариантов коронавируса, но и против британского штамма.

«Этот вирус был получен в РФ в конце декабря прошлого года, мы провели его углубленное изучение, и сейчас сыворотки людей, вакцинированных „ЭпиВакКороной“, успешно нейтрализуют британский штамм с той же эффективностью, что и классические референс-варианты», — рассказал гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Теоретический анализ других вариантов коронавируса, например, южноафриканского и бразильского штаммов, говорит о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет одинаково эффективна и против них, уверены в центре.

«Пептиды выбраны наиболее консервативных, не меняющихся участков вирусных белков, и в данных последовательностях не происходит замен в данных новых вариантов штаммов. На практике как только мы получим данные вирусные изоляты, мы проведем это исследование», — пояснил Максютов.

Напомним, в феврале в России зарегистрировали третью вакцину от COVID-19 — «КовиВак». Ее разработали в научном центре им. Чумакова. В середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот.

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