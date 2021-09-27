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Здоровье

Глава Туркменистана уверяет, что за два года в стране не было зарегистрировано ни одного случая ковида

За почти два года, прошедшие с начала пандемии, в Туркменистане не было зарегистрировано ни одного случая ковида, сообщает CNN. По крайней мере, так утверждает правительство этой страны.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Согласно обзору данных, собранных Университетом Джонса Хопкинса и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Туркменистан является одной из по крайней мере пяти стран, в которых не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Три из них — изолированные острова в Тихом океане, а четвертая — Северная Корея.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, правящий с 2006 года, отверг сообщения о коронавирусе в стране как «фальшивые» и заявил в своем обращении к Организации Объединенных Наций (ООН), что ответ на пандемию не должен быть «политизированным», пишет bfm.ru.

Но независимые организации, журналисты и активисты за пределами Туркменистана заявляют, что есть свидетельства того, что страна борется с третьей волной, которая переполняет больницы и убивает десятки людей, и предупреждают, что президент преуменьшает угрозу смертельного вируса.

В 2020 году Ашхабаде начали задерживать за разговоры о ковиде. Они фиксируются на улицах осведомителями спецслужб в штатском. Под «колпак» попали медицинские маски и слово «коронавирус».

«В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры специальные люди в штатском, что ожидает задержанных, неизвестно», — сообщил источник.

Забрать могут «за любые разговоры на эту тему».

Власти заботятся о том, чтобы слово «коронавирус» не слишком часто попадалось на глаза гражданам, поэтому упоминание о нем убрали с противоэпидемических буклетов.

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