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Здоровье

Глава ВОЗ: к сентябрю должно быть привито 10% населения каждой страны, чтобы победить пандемию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскрыл способ, который поможет остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Гебрейесус заявил, что побороть пандемию поможет вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года, передает ТАСС.

«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», — отметил глава ВОЗ, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

По словам Гебрейесуса, пандемия нового коронавируса является испытанием, с которым мир не справляется, пишет Lenta.ru.

Ранее премьер РФ Мишустин потребовал от Роспотребнадзора и Минздрава усилить вакцинации россиян, чтобы получить уровень коллективного иммунитета не менее 80−90%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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