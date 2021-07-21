Глава ВОЗ: к сентябрю должно быть привито 10% населения каждой страны, чтобы победить пандемию

Гебрейесус заявил, что побороть пандемию поможет вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года, передает ТАСС.

«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», — отметил глава ВОЗ, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.