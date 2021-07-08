Мишустин потребовал достичь не менее 80% коллективного иммунитета в России

Премьер РФ Мишустин потребовал от Роспотребнадзора и Минздрава усилить вакцинации россиян, чтобы получить уровень коллективного иммунитета не менее 80−90%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%", — говорится в распоряжении.

Новая модель должна также учитывать вакцинацию иностранцев на территории России, ревакцинацию населения и «другие актуальные факторы».

Расчеты потребности в вакцинах против коронавируса Минздрав и Роспотребнадзор обязаны предоставить до 8 июля, пишет polit.ru.

О кампании

Прививать россиян от коронавируса начали в середине декабря 2020 года. За полгода кампании прививки получили около 18 млн жителей страны, заявлял в июне президент РФ Владимир Путин. Это 10% населения России.

Стало известно о том, что Кремль отказался от плана вакцинировать 60% населения, а максимум 35% россиян. Считалось, что доля переболевших также обеспечит достижение коллективного иммунитета.

29 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познеру признался в провале кампании по массовой вакцинации населения от коронавируса.