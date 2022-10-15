15 октября
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Здоровье

Главные ошибки худеющих назвала диетолог

Резкое снижение калорийности пищи замедляет обмен веществ, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

В среднем женщина должна потреблять 1800−2000 килокалорий в сутки, а мужчина — 2500−3000 килокалорий.

«Организм, не получая должного и грамотного питания, постепенно начинает снижать затраты энергии, поэтому вес встает», — рассказала врач.

Отсутствие в рационе необходимого количества овощей и фруктов также является распространенной ошибкой.

Специалист советует в качестве перекуса дополнять завтрак фруктами.

Отказ от зерновых, по словам специалиста, также плохо сказывается на организме худеющих людей.

При нехватке в рационе зерновых продуктов человек может испытывать дефицит глюкозы и злоупотреблять сладостями.

Отсутствие клетчатки в организме плохо сказывается на микробиоте кишечника.

Плохое состояние микробиоты коррелирует со многими хроническими заболеваниями, например, аутоиммунными, и даже с такими психическими расстройствами, как депрессия.

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