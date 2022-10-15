Главные ошибки худеющих назвала диетолог

В среднем женщина должна потреблять 1800−2000 килокалорий в сутки, а мужчина — 2500−3000 килокалорий.

«Организм, не получая должного и грамотного питания, постепенно начинает снижать затраты энергии, поэтому вес встает», — рассказала врач.

Отсутствие в рационе необходимого количества овощей и фруктов также является распространенной ошибкой.

Специалист советует в качестве перекуса дополнять завтрак фруктами.

Отказ от зерновых, по словам специалиста, также плохо сказывается на организме худеющих людей.

При нехватке в рационе зерновых продуктов человек может испытывать дефицит глюкозы и злоупотреблять сладостями.

Отсутствие клетчатки в организме плохо сказывается на микробиоте кишечника.

Плохое состояние микробиоты коррелирует со многими хроническими заболеваниями, например, аутоиммунными, и даже с такими психическими расстройствами, как депрессия.