30 июля
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Здоровье

Главный алтайский инфекционист предупредил о подъеме заболеваемости ковидом

Жителям Алтайского края рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции в связи с тем, что прогнозируется рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил главный инфекционист региона Валерий Шевченко. Его слова приводит сайт правительства Алтайского края.

Мобильный пункт вакцинации.
Мобильный пункт вакцинации.
mosday.ru

«У нас остается достаточно немного времени до подъема заболеваемости, до ситуации, к которой сейчас подошла западная часть страны, — всего недели две. Это ощутит и система здравоохранения, и жители региона. Остается последний резервный временной период, когда мы можем сделать прививку и антитела успеют подняться на защитный уровень», — подчеркнул Валерий Шевченко.

По словам специалиста, текущая ковидная ситуация оценивается как неблагоприятная, что является дополнительным доводом ревакцинироваться или пройти полную вакцинацию тем, кто этого еще не делал.

Эксперт напомнил, что прививка не дает полной защиты от заражения, но благодаря ей снижаются риски тяжелого течения заболевания и последующих осложнений.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией в России за наделю увеличилось почти в полтора раза — на 48,9%. Несмотря на рост заболеваемости, количество госпитализаций незначительно снизилось. Уменьшение составило 5,3%.

В оперативном штабе уточнили, что увеличение заболеваемости отмечается в 70 регионах России, а госпитализаций — в 23 субъектах РФ.

Напомним, Роспотебнадзор опроверг слухи о планах вернуть ковидные ограничения в России на фоне роста заболеваемости, не соответствуют действительности. В ведомстве обратили внимание, что, хотя сейчас и наблюдается увеличение числа инфицированных коронавирусом, болезнь зачастую протекает в легкой форме.

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