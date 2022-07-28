Роспотребнадзор прокомментировал слухи о планах возвращения ковидных ограничений

Слухи о том, что Роспотребнадзор призвал вернуть ковидные ограничения в России на фоне роста заболеваемости, не соответствуют действительности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве обратили внимание, что, хотя сейчас и наблюдается увеличение числа инфицированных коронавирусом, болезнь зачастую протекает в легкой форме.

Гражданам категорий повышенного риска рекомендовали носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Кроме того, россиянам советуют пройти ревакцинацию.

Напомним, в Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса. О надвигающейся волне COVID-19 предупредила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, заболеваемость может возрасти в августе-сентябре.