28 июля
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Здоровье

Роспотребнадзор прокомментировал слухи о планах возвращения ковидных ограничений

Слухи о том, что Роспотребнадзор призвал вернуть ковидные ограничения в России на фоне роста заболеваемости, не соответствуют действительности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0

«Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве обратили внимание, что, хотя сейчас и наблюдается увеличение числа инфицированных коронавирусом, болезнь зачастую протекает в легкой форме.

Гражданам категорий повышенного риска рекомендовали носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Кроме того, россиянам советуют пройти ревакцинацию.

Напомним, в Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса. О надвигающейся волне COVID-19 предупредила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, заболеваемость может возрасти в августе-сентябре.

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