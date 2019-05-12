Главный диетолог Минздрава рассказал, как все же похудеть к лету

Чтобы успеть похудеть к лету, нужно всего лишь есть подальше от холодильника и из маленьких тарелок. Такой совет дала главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью агентству « Интерфакс »

«Есть не на кухне, а в другой комнате. У вас на кухне же холодильник рядом. А если идти — это уже лень. Потом еще надо есть из маленьких тарелок, чтобы еды казалось много. Это чисто психологические уловки», — рассказал эксперт.

Также, по словам диетолога, из рациона худеющему надо убрать сосиски, сардельки и колбасы, сахар и ограничить кондитерские изделия, а добавить овощи и фрукты. Переключиться на цельнозерновой хлеб или на хлебобулочные изделия из муки грубого помола.

«Ешьте не спеша. Мы же с вами знаем, что разница между насыщением реальным и психологическим — 20−25 минут. Осознанно медленнее есть труднее, потому что ты голодный и хочется всё сразу. А если положишь на маленькую тарелочку зелени побольше, то пока ты ешь всё это аккуратно, как раз 20 минут проходит», — также порекомендовал диетолог.

Ранее сообщалось, что американской диетолог Кери Ганс рекомендует пять-шесть раз в сутки жевать жевательную резинку без сахара. Это может помочь отказаться от десерта после основного приема пищи.

Сотрудница Академии питания и диетологии Анжел Планелс добавила, что по данным последних исследований, люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли в среднем на 40 калорий меньше обычного. Также им было легче сопротивлялись желанию съесть что-нибудь еще.

Для достижения наилучшего результата, диетологи предлагают выбирать более полезные продукты.