Главный эпидемиолог Минздрава рассказал, когда активность Covid-19 пойдет на спад

«С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится <…> Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период», — заявил академик.

Рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования, считает Брико.

И напомнил — коронавирус Covid-19 по-прежнему несет серьезную опасность только для хронически больных людей и для пожилых, у которых понижен иммунитет.

Вообще более 80% заболевших сегодня имеют легкие формы заболевания.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, почему от Covid-19 умирают пожилые люди.

Коронавирус вызывает «банальное» ОРЗ. И пожилые люди умирают не от этого ОРЗ, а от пневмонии, которая может развиться на фоне болезни. Причем «старые» разновидности коронавируса вызывают точно такую же смертность — примерно на уровне 10%. Даже вирус гриппа представляет для пожилого человека опасность