«Кремлевский доктор» объяснил, почему от Covid-19 умирают пожилые люди

Врач и телеведущий Александр Мясников разъяснил в Telegram, почему коронавирус так опасен для пожилых людей. Он отметил, что это верная формулировка, однако не совсем точная. Ведь для пожилых людей опасна любая инфекция.

Коронавирус вызывает «банальное» ОРЗ. И пожилые люди умирают не от этого ОРЗ, а от пневмонии, которая может развиться на фоне болезни. Причем «старые» разновидности коронавируса вызывают точно такую же смертность — примерно на уровне 10%. Даже вирус гриппа представляет для пожилого человека опасность, пишет «МК».

Статистика

От пневмонии в год умирает примерно 1,5−2 млн человек, привел статистику Мясников. За три месяца это примерно 500 тыс. человек. На нынешний момент от коронавируса погибли 20 тыс. человек. Это примерно 4% погибших от всех видов пневмоний за тот же отрезок времени.

В 2018 году в России от пневмонии умерло 25 тыс. человек.

В Италии

Итальянские врачи серьезно снизили смертность среди пожилых от коронавируса, так как она у них составляет 14%, в то время как общая смертность среди людей старшей возрастной группы от вирусных пневмоний равна примерно 25%, считает доктор.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Ранее Мясников рассказал, когда пандемия пойдет на спад. К середине апреля стоит ожидать спада заболеваемости китайским коронавирусом COVID-19 — такой прогноз сделал телеведущий и врач Александр Мясников.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.