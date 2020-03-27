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Здоровье

«Кремлевский доктор» объяснил, почему от Covid-19 умирают пожилые люди

Врач и телеведущий Александр Мясников разъяснил в Telegram, почему коронавирус так опасен для пожилых людей. Он отметил, что это верная формулировка, однако не совсем точная. Ведь для пожилых людей опасна любая инфекция.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Коронавирус вызывает «банальное» ОРЗ. И пожилые люди умирают не от этого ОРЗ, а от пневмонии, которая может развиться на фоне болезни. Причем «старые» разновидности коронавируса вызывают точно такую же смертность — примерно на уровне 10%. Даже вирус гриппа представляет для пожилого человека опасность, пишет «МК».

Статистика

От пневмонии в год умирает примерно 1,5−2 млн человек, привел статистику Мясников. За три месяца это примерно 500 тыс. человек. На нынешний момент от коронавируса погибли 20 тыс. человек. Это примерно 4% погибших от всех видов пневмоний за тот же отрезок времени.

В 2018 году в России от пневмонии умерло 25 тыс. человек.

В Италии

Итальянские врачи серьезно снизили смертность среди пожилых от коронавируса, так как она у них составляет 14%, в то время как общая смертность среди людей старшей возрастной группы от вирусных пневмоний равна примерно 25%, считает доктор.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Ранее Мясников рассказал, когда пандемия пойдет на спад. К середине апреля стоит ожидать спада заболеваемости китайским коронавирусом COVID-19 — такой прогноз сделал телеведущий и врач Александр Мясников.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

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