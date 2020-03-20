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Здоровье

«Кремлевский доктор» рассказал, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад

К середине апреля стоит ожидать спада заболеваемости китайским коронавирусом COVID-19 — такой прогноз сделал телеведущий и врач Александр Мясников.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», — говорит Мясников на видео, опубликованном в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева.

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Доктор уверен — болезнь подчиняется определенным законам.

Болезнь вызывает острое респираторное заболевание (ОРЗ), являющееся сезонным явлением, отметил Мясников. И добавил, что летом люди забудут о коронавирусе, однако позже он может вернуться вновь.

«Осенью опять будет коронавирус? Наверное, будет», — заявил эксперт.

Врач уточнил, что медикам пока даже не до конца известны способы передачи болезни: «Мы много чего не знаем».

Мясников также заявил, что не понимает, с чем связана «паника 140 миллионов» <население РФ> из-за двух сотен заболевших коронавирусом, пишет ura.ru. Медик подчеркнул, что зараженные всего лишь чихают и кашляют. «Индивидуальные риски равны нулю», — подытожил он.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Статистика

По данным сайта Coronavirus-monitor, в мире на данный момент зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения, погибло более 9 тыс. человек, полностью излечились — свыше 85 тыс. человек.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

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