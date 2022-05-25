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Здоровье

Главный санитарный врач оценила необходимость вакцинации от оспы обезьян в РФ

В связи с распространением оспы обезьян в других странах россиянам не нужно прививаться от инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает ТАСС.

Обезьяны.
Обезьяны.
из открытых источников в интернете

По ее словам, прививаться не требуется — людям не нужно дополнительно нагружать иммунную систему.

В России не зафиксировано завоза случаев заражения оспой обезьян, добавила главный санврач.

Глава службы объяснила отсутствие подтвержденных случаев инфицирования тем, что Россия не так тесно контактирует с африканским континентом, как страны Европы и США, пишет Lenta.ru.

Случаев смерти пациентов с оспой обезьян в мире, по ее утверждению, не зафиксировано.

Между тем в Сибири усиливают контроль для недопущения завоза оспы обезьян.

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