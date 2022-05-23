23 мая
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Здоровье

В Сибири усиливают контроль для недопущения завоза оспы обезьян

Роспотребнадзором в Омской области усилены меры санитарного контроля на границе с Казахстаном для недопущения завоза оспы обезьян, сообщает «Интерфакс».

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru

Усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Обязательную проверку проходят все прибывающие граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Также санитарный контроль усилили в аэропорту Красноярска.

Между тем на сегодняшний день в России случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировано не было, и риск завоза инфекции оценивается как низкий.

Ранее зарубежные СМИ сообщали об обнаружении случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде.

Карантин

Бельгия стала первой в мире страной, которая ввела трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой, пишет Lenta.ru.

Вакцина

Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания.

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