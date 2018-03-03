Ученые сообщили о неожиданной пользе шоколада и красного вина

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что ресвератрол — содержащееся в винограде и какао фенольное соединение — обладает антивирусным эффектом, сообщает lenta.ru.
Исследователи добавляли химическое соединение в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы. Оказалось, что высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.
Эксперименты на обезьянах показали, что ресвератрол также эффективен в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который поражает приматов, включая человека. Заболевание оканчивается смертью десяти процентов заболевших.
Кроме того, ресвератрол способствует сжиганию калорий и превращению белой жировой ткани в полезную бурую жировую ткань.
Справка
Ресвератрол — вещество, выделяемое некоторыми растениями для защиты от паразитов, например, бактерий или грибов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.