Ученые сообщили о неожиданной пользе шоколада и красного вина

Исследователи добавляли химическое соединение в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы. Оказалось, что высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.

Эксперименты на обезьянах показали, что ресвератрол также эффективен в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который поражает приматов, включая человека. Заболевание оканчивается смертью десяти процентов заболевших.

Кроме того, ресвератрол способствует сжиганию калорий и превращению белой жировой ткани в полезную бурую жировую ткань.

Справка

Ресвератрол — вещество, выделяемое некоторыми растениями для защиты от паразитов, например, бактерий или грибов.