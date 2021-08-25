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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал недостаточной долю вакцинированных в России

Вакцинированных в России еще недостаточно. Для коллективного иммунитета необходимо увеличить долю привитых до 80%, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет «Интерфакс».

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
kremlin.ru

Также Проценко отметил — обязательно необходима вакцинация и от гриппа.

«Вакцинация от коронавируса, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, маска — это те меры, которые сохраняют свою актуальность», — сказал врач.

Комментируя возможность отмены масок до конца года, Проценко сказал, что прогнозы преждевременны и рассуждать об этом можно будет после октября, пишет bfm.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуры в первую пятерку федерального списка «Единой России» на предстоящих выборах. В пятерке лидеров ЕР, по мнению Путина, должны быть министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главрач Коммунарки Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

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