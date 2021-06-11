Главврач больницы, в которой был Путин, пожаловался на то, что лечить ковид стало сложнее

Вирус, вызывающий COVID-19, мутировал за последние полтора года, что отражается на успехах в лечении осложнений заболевания, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его мнению, о мутировании свидетельствует то, что в последнее время уже проверенные методы лечения, например, цитокинового шторма в отдельных случаях не работают.

«Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления, или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии», — сказал Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил — лечить COVID-19 стало сложнее из-за появления пациентов, не реагирующих на лечение выработанными за время пандемии методами, пишет bfm.ru. В связи с этим Проценко призвал москвичей прививаться от коронавируса.

В ноябре 2020-го Проценко спрогнозировал третью волну коронавируса в России. В марте прошлого года у главврача был диагностирован коронавирус нового типа. Но Проценко перенес болезнь на рабочем месте.