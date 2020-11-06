Главврач клиники в Коммунарке спрогнозировал третью волну коронавируса в России

По словам Проценко, третья волна возможна в марте.

Она «будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина», сказал Проценко. Выход из пандемии, по его оценкам, возможен к июню будущего года, «а может, раньше», пишет bfm.ru.

Также Проценко рассказал, что больница в Коммунарке, которой он руководит, сейчас полностью заполнена больными.

Полная версия интервью главврача — в видеоролике.

При наихудшем сценарии по распространению коронавируса в России число инфицирований вырастет до сотен тысяч в день — такой прогноз сделан по математической модели Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле.