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Сотни тысяч в день: рассчитан наихудший сценарий заражения коронавирусом в России

При наихудшем сценарии по распространению коронавируса в России число инфицирований вырастет до сотен тысяч в день — такой прогноз сделан по математической модели Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
altairegion22.ru

«Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в один миллион человек в ночь с 31 декабря на 1 января», — сообщил «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, чей вуз сотрудничает с IHME.

Наиболее негативный прогноз возможен, если все граждане откажутся от масок и соблюдения социальной дистанции. <При наилучшем сценарии и соблюдении всех предписаний к началу следующего года количество новых зараженных в сутки не превысит четырех тысяч.>

К 1 января пессимистичные показатели по летальности в день составят около четырех тысяч смертей. Это усредненная цифра, поскольку речь идет о примерной оценке. Диапазон может варьироваться от одной до 10 тысяч. В версии с соблюдением мер защиты этот показатель ожидается в районе 200, пишет Lenta.ru.

Модель

Согласно математической модели, сейчас ежедневно коронавирусом заражается 20−30 тыс. россиян. Эта цифра учитывает не только протестированных людей, но и бессимптомных носителей вируса.

Красная зона. Коронавирус.
Красная зона. Коронавирус.
altairegion22.ru

Особое мнение

Ранее главврач клиники в Коммунарке Дени с Проценко заявил о второй волне коронавируса.

«Наверное, мы подходим ко второй волне. Почему говорю так аккуратно, потому что очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой», — сказал он.

По словам Проценко, удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом, будет выше, чем от других вирусов.

Врач считает, что этот сезон будет опаснее.

«Прогнозировать COVID дело абсолютно неблагодарное, потому что все те прогнозы, созданные с мощными инструментами статистики, не смогут предсказать, что происходит», — резюмировал он.

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