Главврач рассказал, что нужно и нельзя делать во время пандемии коронавируса

Корчагин в своем Facebook отметил, что сегодня ситуация развивается таким образом, что «мы не понимаем, как быстро и как мощно она навалится на нас».

«Особенностями этой инфекции является то, что вирус более прилипчив к организму человека, чем все другие вирусы. От этой инфекции у нас нет достоверных лекарственных препаратов, которыми мы можем вылечить», — подчеркнул главврач.

Между тем, как он отметил, есть рекомендации по профилактике. В первую очередь необходимо перестать контактировать с людьми и сидеть дома.

Также нужно мыть руки и меньше прикасаться к лицу.

«Мойте руки любыми средствами: мылом с водой, просто водой, со спецсодержащими препаратами, чтобы смыть те вирусы, которые будут на ваших руках. Не трите глаза. Вы можете занести туда инфекцию, и она начнет развиваться в вашем организме», — отметил Корчагин.

Кроме того, врач попросил беречь пожилых родственников, поскольку они входят в группу риска по наиболее тяжелому течению болезни.