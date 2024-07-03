Глазки закрываем, ротик открываем. Барнаульские стоматологи станут лечить детей во сне

В краевой детской стоматологической клинике открылась малая операционная. О ней главный врач поликлиники мечтала с первого дня заступления на должность. Здесь детей будут лечить во сне, а врачи обещают, что это даже безопаснее, чем местная анестезия. Подробнее об этом — в нашем материале.

Лечение в «спящем режиме»

В коридорах детской стоматологической поликлиники непривычно тихо. Можно решить, что пациенты еще просто не пришли, и кабинеты пустуют — однако это не так. Все врачи сейчас заняты — работают с детьми и лечат их маленькие зубки.

«Когда я сюда впервые пришла, все было совсем по-другому, — вспоминает главный врач поликлиники Наталья Шапрова. — Были и слезы, и крики. Дети боялись врачей, уставали стоять в коридорах, в которых летом было душно. Сейчас все совсем по-другому».

Наталья Шапрова пришла в поликлинику пять лет назад. За эти годы медучреждение преобразилось до неузнаваемости. Стены украсили смешные рожицы и яркие картинки, в коридорах появились мягкие диваны и кондиционеры, а в кабинетах стоматологов повесили телевизоры с мультиками. Также заменили канализацию, отопление и водопровод, сделали аварийный выход. Напоминаем, что на капитальный ремонт потратили около 26,7 млн. рублей из краевого бюджета.

Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники Altapress.ru

Но главным открытием стала малая операционная, о которой Наталья Шапрова мечтала с 2019 года. Она позволила лечить детей под наркозом. Это необходимо для совсем маленьких пациентов (младше 3-х лет) и детей с особенностями развития.

«Врачу сложно сладить с малышами, поскольку им очень страшно, и они не могут долгое время сидеть неподвижно. Практически нереально заставить маленького ребенка подержать ротик открытым и не крутить головой хотя бы пять минут», — объясняет главврач.

К тому же наркоз оказывается безопаснее для малышей, чем местная анестезия, отмечает собеседница. Ведь уже один факт укола вызывает сильных страх у маленьких детей. «В операционной же врач дает малышу подышать препаратом через масочку, и он засыпает. В это время стоматолог его лечит. Все проходит безболезненно и нестрашно», — рассказывает Наталья Шапрова.

Детская стоматологическая поликлиника — единственная в крае оказывает такую помощь детям до трех лет.

По словам главного врача, совсем маленькие пациенты сегодня для врачей стоматологической клиники не редкость. «Недавно мы лечили мальчика двух лет, у него все зубы были поражены кариесом. Мама часто кормила его углеводами и любила давать «чупа-чупсы», которые для детей очень вредны», — вспоминает главврач.

Когда не договоришься

Вторая категория пациентов, которым показано лечение во сне — это дети с особенностями развития. С одними пациентами можно договориться, отмечает Светлана Акимова, заместитель главврача по лечебной работе, детский стоматолог. Например, детям с аутизмом необходим адаптационный прием перед основным.

«У таких ребятишек очень хорошая визуальная память, они прекрасно запоминают, что находится вокруг них. И на следующем приеме все должно быть точно так же, как и в первый, вплоть до положения инструментов. А иначе дети тут же закрываются», — рассказывает врач.

Но есть и такие пациенты, с которыми в силу психических расстройств не помогут никакие уговоры.

Малая операционная в краевой детской стоматологической поликлинике Altapress.ru

«Они могут повести себя неконтролируемым образом. И мы не всегда можем повлиять на их психоэмоциональное поведение. Однако лечить таких детей необходимо, поэтому погружение в сон — самый оптимальный вариант», — рассказывает Наталья Шапрова.

К сожалению, большинство пациентов с особенностями развития попадают на прием к врачу слишком поздно. Главврач отмечает, что у таких детей может быть поражено кариесом больше шести зубов. Нередко стоматологи лечат во сне за раз 10, а то и 12 зубов.

Автономный режим

Малая операционная спроектирована таким образом, чтобы полноценно существовать отдельно от поликлиники. Здесь работает источник бесперебойного питания, который может обеспечивать электричеством в течение 24 часов. «Если погаснет свет, а в это время ребенок будет под наркозом, то "бесперебойник" поддержит работу наркозной станции и других систем», — рассказывает главврач.

Воздух в операционной практически стерильный. Умная вентиляция от компании Tion обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. А тяжелые медицинские газы вытягивает специальная вытяжка.

Малая операционная в краевой детской стоматологической поликлинике Altapress.ru

Главное место здесь занимает наркозная станция, которая и вводит в сон пациента. Дополнительно она следит за состоянием ребенка во сне, его дыханием и уровнем углекислого газа в крови. На основе этих данных она может регулировать подачу препарата. Это одно из самых дорогих оборудований в операционной — оно стоит более 14 млн рублей.

«Препарат поступает в течение всего лечения, все это время ребенок спит. Как только он перестает поступать в кровь, его действие прекращается, препарат инактивируется. Это самый безопасный способ», — рассказывает главврач поликлиники.

После лечения ребенка переносят в соседнюю «комнату пробуждения» — она оборудована двумя кроватками с одной тумбочкой и мягкими пледами. Через 40 минут или больше ребенок просыпается. Все это время рядом с ним находятся родители и врач. После пробуждения они находятся в больнице еще около четырех часов, чтобы проследить за состоянием пациента.

«Конечно, бывает, что дети плачут, когда просыпаются, или капризничают. Но серьезных побочных эффектов не происходит», — отмечает Наталья Шапрова.

Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники Altapress.ru Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники Altapress.ru

Работа операционной

Принимать пациентов в малой операционной начали совсем недавно — около двух месяцев назад. За это время через нее прошли больше 10 пациентов.

Во время лечения в операционной находятся врач-анестезиолог, сестра-анестезист, которые контролируют состояние пациента во сне, и стоматолог.

«Но врачей, если честно, не хватает, — признается Наталья Шапрова. — Нам приходится приглашать врачей из других медучреждений, и после основной работы они приходят к нам. Конечно, это тяжело. В особенности не хватает детских анестезиологов».

Лечение во сне по полису оказывают бесплатно. Предварительно необходимо проконсультироваться с педиатром и стоматологом.

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