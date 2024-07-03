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Здоровье

Глазки закрываем, ротик открываем. Барнаульские стоматологи станут лечить детей во сне

В краевой детской стоматологической клинике открылась малая операционная. О ней главный врач поликлиники мечтала с первого дня заступления на должность. Здесь детей будут лечить во сне, а врачи обещают, что это даже безопаснее, чем местная анестезия. Подробнее об этом — в нашем материале.

Малая операционная в краевой детской стоматологической поликлинике
Малая операционная в краевой детской стоматологической поликлинике
Altapress.ru

Лечение в «спящем режиме»

В коридорах детской стоматологической поликлиники непривычно тихо. Можно решить, что пациенты еще просто не пришли, и кабинеты пустуют — однако это не так. Все врачи сейчас заняты — работают с детьми и лечат их маленькие зубки.

«Когда я сюда впервые пришла, все было совсем по-другому, — вспоминает главный врач поликлиники Наталья Шапрова. — Были и слезы, и крики. Дети боялись врачей, уставали стоять в коридорах, в которых летом было душно. Сейчас все совсем по-другому».

Наталья Шапрова пришла в поликлинику пять лет назад. За эти годы медучреждение преобразилось до неузнаваемости. Стены украсили смешные рожицы и яркие картинки, в коридорах появились мягкие диваны и кондиционеры, а в кабинетах стоматологов повесили телевизоры с мультиками. Также заменили канализацию, отопление и водопровод, сделали аварийный выход. Напоминаем, что на капитальный ремонт потратили около 26,7 млн. рублей из краевого бюджета.

Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники
Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники
Altapress.ru

Но главным открытием стала малая операционная, о которой Наталья Шапрова мечтала с 2019 года. Она позволила лечить детей под наркозом. Это необходимо для совсем маленьких пациентов (младше 3-х лет) и детей с особенностями развития.

«Врачу сложно сладить с малышами, поскольку им очень страшно, и они не могут долгое время сидеть неподвижно. Практически нереально заставить маленького ребенка подержать ротик открытым и не крутить головой хотя бы пять минут», — объясняет главврач.

К тому же наркоз оказывается безопаснее для малышей, чем местная анестезия, отмечает собеседница. Ведь уже один факт укола вызывает сильных страх у маленьких детей. «В операционной же врач дает малышу подышать препаратом через масочку, и он засыпает. В это время стоматолог его лечит. Все проходит безболезненно и нестрашно», — рассказывает Наталья Шапрова.

Детская стоматологическая поликлиника — единственная в крае оказывает такую помощь детям до трех лет.

По словам главного врача, совсем маленькие пациенты сегодня для врачей стоматологической клиники не редкость. «Недавно мы лечили мальчика двух лет, у него все зубы были поражены кариесом. Мама часто кормила его углеводами и любила давать «чупа-чупсы», которые для детей очень вредны», — вспоминает главврач.

Когда не договоришься

Вторая категория пациентов, которым показано лечение во сне — это дети с особенностями развития. С одними пациентами можно договориться, отмечает Светлана Акимова, заместитель главврача по лечебной работе, детский стоматолог. Например, детям с аутизмом необходим адаптационный прием перед основным.

«У таких ребятишек очень хорошая визуальная память, они прекрасно запоминают, что находится вокруг них. И на следующем приеме все должно быть точно так же, как и в первый, вплоть до положения инструментов. А иначе дети тут же закрываются», — рассказывает врач.

Но есть и такие пациенты, с которыми в силу психических расстройств не помогут никакие уговоры.

Малая операционная в краевой детской стоматологической поликлинике
Малая операционная в краевой детской стоматологической поликлинике
Altapress.ru

«Они могут повести себя неконтролируемым образом. И мы не всегда можем повлиять на их психоэмоциональное поведение. Однако лечить таких детей необходимо, поэтому погружение в сон — самый оптимальный вариант», — рассказывает Наталья Шапрова.

К сожалению, большинство пациентов с особенностями развития попадают на прием к врачу слишком поздно. Главврач отмечает, что у таких детей может быть поражено кариесом больше шести зубов. Нередко стоматологи лечат во сне за раз 10, а то и 12 зубов.

Автономный режим

Малая операционная спроектирована таким образом, чтобы полноценно существовать отдельно от поликлиники. Здесь работает источник бесперебойного питания, который может обеспечивать электричеством в течение 24 часов. «Если погаснет свет, а в это время ребенок будет под наркозом, то "бесперебойник" поддержит работу наркозной станции и других систем», — рассказывает главврач.

Воздух в операционной практически стерильный. Умная вентиляция от компании Tion обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. А тяжелые медицинские газы вытягивает специальная вытяжка.

Малая операционная в краевой детской стоматологической поликлинике
Малая операционная в краевой детской стоматологической поликлинике
Altapress.ru

Главное место здесь занимает наркозная станция, которая и вводит в сон пациента. Дополнительно она следит за состоянием ребенка во сне, его дыханием и уровнем углекислого газа в крови. На основе этих данных она может регулировать подачу препарата. Это одно из самых дорогих оборудований в операционной — оно стоит более 14 млн рублей.

«Препарат поступает в течение всего лечения, все это время ребенок спит. Как только он перестает поступать в кровь, его действие прекращается, препарат инактивируется. Это самый безопасный способ», — рассказывает главврач поликлиники.

После лечения ребенка переносят в соседнюю «комнату пробуждения» — она оборудована двумя кроватками с одной тумбочкой и мягкими пледами. Через 40 минут или больше ребенок просыпается. Все это время рядом с ним находятся родители и врач. После пробуждения они находятся в больнице еще около четырех часов, чтобы проследить за состоянием пациента.

«Конечно, бывает, что дети плачут, когда просыпаются, или капризничают. Но серьезных побочных эффектов не происходит», — отмечает Наталья Шапрова.

Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники
Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники
Altapress.ru
Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники
Малая операционная краевой детской стоматологической поликлиники
Altapress.ru

Работа операционной

Принимать пациентов в малой операционной начали совсем недавно — около двух месяцев назад. За это время через нее прошли больше 10 пациентов.

Во время лечения в операционной находятся врач-анестезиолог, сестра-анестезист, которые контролируют состояние пациента во сне, и стоматолог.

«Но врачей, если честно, не хватает, — признается Наталья Шапрова. — Нам приходится приглашать врачей из других медучреждений, и после основной работы они приходят к нам. Конечно, это тяжело. В особенности не хватает детских анестезиологов».

Лечение во сне по полису оказывают бесплатно. Предварительно необходимо проконсультироваться с педиатром и стоматологом.

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