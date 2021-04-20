Глобально: из-за пандемии ВОЗ продлила режим ЧС на три месяца

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим ЧС в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19, сообщил в Женеве комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС .

Коронавирус. Он с нами надолго.

Эксперты рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов.

Они также отметили, что риск международного распространения болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют скоординированного международного ответа, пишет bfm.ru.

Комитет собирается каждые три месяца, чтобы оценить сложившуюся ситуацию в области общественного здравоохранения.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым типом коронавирусной инфекции.

Впервые о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года.

Тогда вероятным источников коронавируса были названы летучие мыши, торговля которыми осуществлялась на городском рынке.

Кризис

Последствия пандемии привели к падению валового внутреннего продукта почти во всех странах мира. По данным доклада Организации объединенных наций, мировая экономика сократилась на 4,3%. Это более чем в 2,5 раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Пандемия продолжается.