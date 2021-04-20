Глобально: из-за пандемии ВОЗ продлила режим ЧС на три месяца

Эксперты рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов.
Они также отметили, что риск международного распространения болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют скоординированного международного ответа, пишет bfm.ru.
Комитет собирается каждые три месяца, чтобы оценить сложившуюся ситуацию в области общественного здравоохранения.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым типом коронавирусной инфекции.
Впервые о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года.
Тогда вероятным источников коронавируса были названы летучие мыши, торговля которыми осуществлялась на городском рынке.
Кризис
Последствия пандемии привели к падению валового внутреннего продукта почти во всех странах мира. По данным доклада Организации объединенных наций, мировая экономика сократилась на 4,3%. Это более чем в 2,5 раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.
Пандемия продолжается.