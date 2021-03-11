Год в режиме пандемии: ковид не сдается, ожидание третьей волны, вакцинация Путина, прогноз

Впервые о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года.

Тогда вероятным источников коронавируса были названы летучие мыши, торговля которыми осуществлялась на городском рынке. Однако позднее стало известно, что штаммы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) существовали в Италии и Франции уже осенью 2019 года, пишет «Росбалт».

Из Китая коронавирус перекинулся и на другие страны.

Ограничения

В большинстве государств были введены ограничительные меры — комендантский час, карантин, чрезвычайная ситуация, ограничение передвижения, остановка работы предприятий.

Обстановка сейчас

В настоящее время в мире насчитывается 21 государство с более чем миллионом инфицированных. Это США (29,2 млн, при 528 тыс. умерших), Индия (11,3 млн, 158 тыс.), Бразилия (11,1 млн, 268 тыс.), Россия (4,3 млн, 88 тыс.) и Великобритания (4,2 млн, 125 тыс.).

Статистика

По официальным данным, во всем мире ковид был подтвержден более чем у 118 млн человек, из них больше 2,6 млн скончались от болезни.

Предупреждение

ВОЗ предупреждает об угрозе третьей волны COVID-19. О ее начале уже заявили Венгрия, Ирландия, Италия, Польша, Украина, Турция и Япония.

Прогноз

По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, ожидать окончания пандемии можно не раньше начала 2022 года.

Заболеваемость сохранится на высоком уровне весь 2021 год, однако ситуация станет «более предсказуемой и управляемой» по сравнению с предыдущим годом, поскольку сейчас ученые знают о коронавирусе гораздо больше.

Вакцины

Ученые во всем мире еще до объявления пандемии приступили к разработке вакцин от коронавируса.

Первой страной, зарегистрировавшей такой препарат под названием «Спутник V», стала Россия (11 августа 2020 года). В октябре того же года получила регистрацию вакцина «Эпиваккорона», в феврале 2021 года — «Ковивак».

«Создав три вакцины, мы показали всему миру, что наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете», — заявил депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Бывший главный санитарный врач также отметил разнообразие российских препаратов.

«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная „Спутник V“, синтетическая „векторовская“ и третья — классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», — пояснил он.

В 2020 году были зарегистрированы вакцины американских корпораций Pfizer и Moderna, китайские препараты Sinovac, Sinopharm и CanSino, а также вакцина немецкой компании BioNTech.

Вакцинация Путина

Президент РФ Владимир Путин рассказал, когда планирует поставить вакцину от коронавируса. Российский лидер может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V» в конце лета или начале осени.

О вероятных сроках своей вакцинации глава государства рассказал во время встречи с руководителями российских СМИ.

По словам президента, указанный срок связан с тем, что ему придется много ездить.

При этом Путин подчеркнул, что он не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.

Кризис

Последствия пандемии привели к падению валового внутреннего продукта почти во всех странах мира. По данным доклада Организации объединенных наций, мировая экономика сократилась на 4,3%. Это более чем в 2,5 раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Пандемия продолжается.