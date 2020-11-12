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Здоровье

Глубокая заморозка: у американской вакцины против ковида будут проблемы в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса, созданная фармацевтической компанией Pfizer, будет испытывать проблемы с распространением в России.

Вакцина.
Вакцина.
CC0

Дело в том, что вакцина Pfizer не может храниться при температуре выше минус 75−80 градусов Цельсия.

Именно этот фактор способен создать проблемы с распространением препарата в России и других странах мира, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Гинцбурга в эфире «России 24».

«Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной „Спутник V“, которая хранится при минус 18 градусах», — отметил ученый.

Ранее американское деловое агентство Bloomberg уже обращало внимание на экстремальные условия хранения вакцины Pfizer и отмечало, что это создаст проблемы для ее распространения, пишет News.ru.

Размороженную вакцину можно использовать в течение пяти дней, а затем она испортится. Для вакцинирования необходимо произвести два укола, вторая инъекция делается через месяц, поэтому процесс перевозки и разморозки вакцины необходимо повторять, писал Bloomberg.

Для перевозки и хранения препарата нужно создать сложную систему. Она должна включать склады с возможностью глубокой заморозки, транспорт с холодильниками, а также пункты вакцинации, оборудованные особым образом.

Страны должны вложить большие средства для создания систем производства, хранения и транспортировки, а также действовать максимально скоординированно.

Между тем Еврокомиссия уже одобрила закупку 300 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech. При позитивном сценарии вакцина появится на европейском рынке в конце этого — начале следующего года.

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