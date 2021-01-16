Голикова напомнила россиянам, что вакцинация всегда была чрезвычайно эффективной

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова решила ответить всем скептикам, которые сомневаются в эффективности отечественной вакцины от коронавируса и не считают необходимым прививаться.

Ответ чиновницы прозвучал 15 января на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны.

Голикова напомнила, что в России вакцинация всегда приносила отличные результаты.

«Я бы хотела обратить внимание, что мы часто в публичном пространстве видим элементы недоверия к нашим продуктам, которые мы используем и предлагаем миру. Но хочу ещё раз подчеркнуть, что наша страна исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекциями в тысячи раз снижалась в России. И в сотни тысяч раз даже — тому есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в 5 тыс. раз, корь — в 1 тыс. раз, краснуха — в 4 тыс. раз», — цитирует Голикову сайт правительства.

Высокопоставленная чиновница заодно рассказала, что отечественные вирусологи сегодня разработали около 200 различных тестов для выявления штаммов коронавируса и будут продолжать эту серьезную работу.\

«Наши учёные выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 — я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведён полный геномный сиквенс», — отметила Голикова.

Напомним: президент России Владимир Путин дал команду всей вертикали власти начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса.

Кто принимал участие в совещании