Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 января -18°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Голикова напомнила россиянам, что вакцинация всегда была чрезвычайно эффективной

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова решила ответить всем скептикам, которые сомневаются в эффективности отечественной вакцины от коронавируса и не считают необходимым прививаться.

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Ответ чиновницы прозвучал 15 января на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны.

Голикова напомнила, что в России вакцинация всегда приносила отличные результаты.

«Я бы хотела обратить внимание, что мы часто в публичном пространстве видим элементы недоверия к нашим продуктам, которые мы используем и предлагаем миру. Но хочу ещё раз подчеркнуть, что наша страна исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекциями в тысячи раз снижалась в России. И в сотни тысяч раз даже — тому есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в 5 тыс. раз, корь — в 1 тыс. раз, краснуха — в 4 тыс. раз», — цитирует Голикову сайт правительства.

Высокопоставленная чиновница заодно рассказала, что отечественные вирусологи сегодня разработали около 200 различных тестов для выявления штаммов коронавируса и будут продолжать эту серьезную работу.\

«Наши учёные выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 — я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведён полный геномный сиквенс», — отметила Голикова.

Напомним: президент России Владимир Путин дал команду всей вертикали власти начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса.

Кто принимал участие в совещании

  • глава Роспотребнадзора Анна Попова,
  • директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
  • директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин.
  • директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Иван Дятлов.
  • директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
  • директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость