Голикова назвала Алтай близким к достижению коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила 17 регионов России, которые наиболее близки к достижению коллективного иммунитета или показателя 60% привитых от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости .

В список попала Республика Алтай, а также Москва, Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская и Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

«Мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года», — сообщила Голикова.

Президент РФ Владимир Путин призвал повысить темпы вакцинации. Прививку нельзя навязывать, нужно объяснять, подчеркнул он.

Алтайский край

По данным на 22 июля в Алтайском крае от коронавируса привились 445 776 человек.

Всего в регионе проживает более 2 млн человек.