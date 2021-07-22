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Здоровье

Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от ковида

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал повысить темпы вакцинации в стране, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

Он подчеркнул — в большинстве своем люди понимают, что нужно привиться от коронавируса. Прививку нельзя навязывать, нужно объяснять.

«Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации», — сказал Путин.

Эпидемия коронавируса доставляет немало проблем не только России, но и большинству стран мира, отметил Путин, пишет bfm.ru. В связи с этим он выразил удивление позицией некоторых зарубежных политиков, которые делят пандемию на «свою» и «чужую», подчеркнув, что с ней нельзя бороться по отдельности.

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