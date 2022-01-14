Голикова: после 1 февраля можно будет посещать общественные места по ПЦР-тесту

«Поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной думы», — подчеркнула вице-премьер.
По ее словам, поправки позволят россиянам посещать общественные места по ПЦР-тестам и после 1 февраля в случае, если у них нет сертификатов о перенесенном заболевании, вакцинации или медотводе.
Также изменения в законопроект наделяют Минздрав России полномочиями устанавливать срок действия сертификата для граждан с медицинскими противопоказаниями к прививке.
Помимо этого, поправки позволят военным — получать сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных, пишет Газета.Ru.
Голикова уточнила, что власти вместе с политической партией «Единая Россия» откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении «в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации».