Госпитализировали Леонида Рошаля

В соцсетях появились сообщения о том, что 89-летний хирург госпитализирован неделю назад в реанимацию в Москве.

И что в анамнезе у него болезнь Паркинсона, киста в головном мозге, пишет Mash. Также сообщалось, что после дополнительных исследований ему поставили еще один диагноз — «перелом шейки левого бедра».

Однако в Национальной медицинской палате назвали плановой госпитализацию президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, указывает bfm.ru. Прошла плановая госпитализация по замене сустава. Операция прошла хорошо, пишет РБК.

Ранее доктор Рошаль заявил о готовности сесть в СИЗО вместо другого врача. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук выступил в защиту врача из Калининграда Элины Сушкевич. Она находилась в СИЗО по обвинению в смерти новорожденного.