Госпитализирован бывший глава российского региона, подавший иск против Путина

У 58-летнего политика выявлена сердечная недостаточность, он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. У него высокий процент поражения легких.
Ранее Игнатьев подал иск в Верховный суд, пытаясь оспорить указ главы государства Владимира Путина о своей отставке. Суд принял его заявление к производству, а первое заседание, как ожидается, пройдет 30 июня.
Прыжки и утрата доверия
Игнатьева отправили в отставку в феврале 2020 года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это произошло после того, как губернатор на празднике в честь Дня печати выступил с призывом «мочить» критиковавших власть журналистов и блогеров, пишет bfm.ru.
На встрече с пожарными бывший глава региона заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой служебной машины.
Впоследствии Игнатьева исключили из «Единой России».
Верховный суд
Между тем Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину.