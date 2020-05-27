Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Госпитализирован бывший глава российского региона, подавший иск против Путина

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, подавший иск против президента РФ Владимира Путина, находится в больнице Санкт-Петербурга с воспалением легких. Он был госпитализирован еще в начале мая, сообщает источник «Коммерсанта».

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

У 58-летнего политика выявлена сердечная недостаточность, он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. У него высокий процент поражения легких.

Ранее Игнатьев подал иск в Верховный суд, пытаясь оспорить указ главы государства Владимира Путина о своей отставке. Суд принял его заявление к производству, а первое заседание, как ожидается, пройдет 30 июня.

Прыжки и утрата доверия

Игнатьева отправили в отставку в феврале 2020 года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это произошло после того, как губернатор на празднике в честь Дня печати выступил с призывом «мочить» критиковавших власть журналистов и блогеров, пишет bfm.ru.

На встрече с пожарными бывший глава региона заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой служебной машины.

Впоследствии Игнатьева исключили из «Единой России».

Верховный суд

Между тем Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость