Госпитализирован с ковидом привившийся «Спутником V» глава российского региона

Он находится в республиканской инфекционной больнице «в удовлетворительном состоянии», сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уйба подчеркнул, что в феврале 2021 года был вакцинирован «Спутником V» и получил достаточно высокий титр антител. По его словам, если бы прививка не была сделана, то «заболевание бы протекало в очень тяжелой форме», пишет «Росбалт».

Он подчеркнул, что прививаться нужно «в обязательном порядке», чтобы в случае заражения инфекция переносилась легче и болезнь протекала «без тяжелых осложнений».

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас в этом учреждении находится максимальное за все время пандемии количество пациентов на ИВЛ.

Со 2 июня по всей России увеличился ежедневный прирост заболевших коронавирусом. За этот период показатель увеличился с 8,8 тыс. в сутки до 14,7 тыс.