18 августа
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Здоровье

Госпитализированы 10 российских спортсменов после посещения сауны в городе-курорте

Десятерых спортсменов госпитализировали после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора», сообщает Telegram-канал SHOT.

Бассейн, вода.
Бассейн, вода.
СС0

В санаторий из Москвы прибыла группа спортсменов — 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн.

После чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробу воды из бассейнов. Информацию о ЧП отправили в прокуратуру.

Ранее российский турист утонул в таиландском бассейне. На момент смерти гражданину РФ было 22 года. Полиция нашла его тело в бассейне глубиной 1,8 метра на частной вилле.

Тело доставили в морг для осмотра. Предположительно, утонувшего обнаружили спустя более чем 12 часов после смерти.

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