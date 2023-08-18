Госпитализированы 10 российских спортсменов после посещения сауны в городе-курорте

Десятерых спортсменов госпитализировали после посещения сауны с бассейном в санатории «Аврора», сообщает Telegram-канал SHOT.

В санаторий из Москвы прибыла группа спортсменов — 14 детей и 7 сопровождающих тренеров. Они посетили сауну и бассейн.

После чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробу воды из бассейнов. Информацию о ЧП отправили в прокуратуру.

Ранее российский турист утонул в таиландском бассейне. На момент смерти гражданину РФ было 22 года. Полиция нашла его тело в бассейне глубиной 1,8 метра на частной вилле.

Тело доставили в морг для осмотра. Предположительно, утонувшего обнаружили спустя более чем 12 часов после смерти.