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Здоровье

Грибы в Алтайском крае могут быть опасны из-за дыма от лесных пожаров в Сибири

Грибы урожая этого года врачи не советуют употреблять в пищу из-за дыма от лесных пожаров, который они впитывают, как губка, сообщают «Вести.Алтай».

Продажа грибов на Новом рынке в Барнауле 9 июля 2018.
Продажа грибов на Новом рынке в Барнауле 9 июля 2018.
Анна Зайкова

Грибы хорошо впитывают вредные вещества, в том числе от смога, который висел над Алтаем несколько недель. При этом грибники говорят, что урожай в этом году небольшой из-за жары и отсутствия дождей. Вдоль трасс продают лисички и белые грибы, реже попадаются маслята.

Пока в Барнауле не зафиксировано ни одного случая отравления грибами, обычно в год регистрируется 5−10 случаев.

«Гриб — это губчатое вещество, и из почвы он берет все самое плохое, — рассказал „Вестям“ заведующий токсикологическим отделением горбольницы № 11 Герман Балаганский. — Поэтому грибы бывают достаточно токсичны. Гриб — продукт, который в организме не усваивается. Кроме удовольствия, когда человек что-то кушает, он практически никакой пользы не приносит».

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