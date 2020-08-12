Гримасы капитализма. Как барнаульские фейстренеры зарабатывают на «морщинистых пессимистах»

Инъекционная косметология, пластическая хирургия и даже фитнес для лица… Altapress.ru выяснил, как кривляться перед зеркалом, чтобы оставаться красивым, и сколько может заработать тренер по лицевой гимнастике.

«Лицо , без вины виноватое»

Ученые сходятся во мнении, что старение начинается в 25−30 лет. И пока научные умы ищут ген старения, обычные — ищут способ защитить свое лицо от морщин, отеков и прочих «подарков» зрелого возраста. Причем кто-то начинает беспокоиться заранее, в юности.

Светлана Сурская,

тренер по естественному омоложению лица и тела:

Некоторых девочек «переклинивает» по поводу старости, и они идут на решительные меры. Например, уже в 20 лет делают косметологические инъекции. Это ужасно! Кроме того, уколы усиливают отечность, потому что в лицо закачивается жидкость. За счет нее лицо получается еще более одутловатым и девушкам кажется, что есть эффект разглаживания. Но, во-первых, он продлиться не долго, а, во-вторых, лишняя жидкость еще больше будет тянуть ткани вниз и вызывать большее провисание. А организм тратит очень много энергии, чтобы справиться с этим.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Альтернативой такому болезненному (и не всегда безопасному) методу борьбы за красоту может быть фейсбилдинг.

Справка Фейсбилдинг — комплекс упражнений для тренировки мышц лица. С их помощью можно подтянуть овал лица, разгладить морщины, избавиться от следов акне и других проблем.

Чтобы узнать возраст человека, не обязательно заглядывать в его паспорт — все изменения «написаны» на лице.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Анастасия Голошубова,

фитнес-тренер , тренер по гимнастике для лица:

Возрастные деформации на лице связаны с изменениями костей, мышц и подкожно-жировой клетчатки. Фейсфитнес прежде всего работает с мышцами лица. Многие думают, что упражнения направлены только на тренировку. Однако в курс входит много элементов на расслабление черепных, жевательных мышц. Ни гипер-, ни гипотонус не идут на пользу здоровью. Важен баланс.

Справка Гипертонус — повышенная активность мышечной ткани, когда возникает ощущение напряжения, стянутости. Гипотонус — пониженный мышечный тонус, часто в сочетании со снижением мышечной силы (парезом).

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Улыбка Джоконды

Лидеры списка проблем с кожей — морщины, заломы, опущение тканей, тусклый цвет лица, мешки под глазами. Обращаются с ними к «специалистам по мордашке» в основном женщины после 30 лет. А вот в 40 — уже поздновато, отмечают эксперты. Но все же бесследно труд не пройдет.

«Иногда можно решить проблему, например отеков или морщин на лбу, за одно занятие», — утверждает Марина Климова, директор студии фитнеса «Ре-форма», тренер по фейсфитнесу.

Заглядывают на тренировки и мужчины, хотя их немного. В основном это те, чья работа связана с выступлениями на публике.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Новички заблуждаются, думая, что во время фейсбилдинга нужно только корчить рожи зеркалу. Нередко внешние несовершенства лишь скрывают более серьезные внутренние проблемы. Поэтому придется делать упражнения на осанку, глаза и только потом — на лицо.

Бывают случаи, когда и вовсе не обойтись без врача — стоматолога, эндокринолога и других.

К гимнастике для лица прибегают не только для того, чтобы вернуть коже подтянутый вид, как лет 10 назад.

Анастасия Голошубова,

фитнес-тренер , тренер по гимнастике для лица:

При повреждении лицевых нервов из-за травмы или инсульта происходит паралич. В таком случае рекомендуется выполнять упражнения, которые помогут пробудить мышцы.

Главное правило для лицевой гимнастики такое же, как и для обычной — регулярность.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Марина Климова,

директор студии фитнеса «Ре-форма», тренер по фейсфитнесу:

Эффект тонуса мышц, полученный от занятий, начнет постепенно снижаться, если оставить регулярные тренировки. Заниматься нужно хотя бы по два раза в неделю всю жизнь, так же, как и телом.

Техникой безопасности тоже пренебрегать не стоит. Ведь, если обойтись с кожей недостаточно нежно, ухудшения не заставят себя ждать.

Виолетта Шурыгина,

тренер по фейсфитнесу:

В первую очередь необходимо следить за осанкой, выполнять упражнения с прямой спиной. Еще необходимо фиксировать мышцы в определенных местах, чтобы не образовывались новые морщины и заломы, чтобы не было болезненных ощущений в челюстных суставах.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

На вопрос, когда нужно начинать заниматься, спикеры в один голос отвечают: «С подросткового возраста». Однако это не значит делать только упражнения. Гораздо важнее приучить ребенка к здоровому образу жизни, правильному уходу за кожей, осанке.

Примерно с 18 лет стоит выполнять базовый курс тренировок для лица, состоящий из 15 упражнений. Но для этого лучше обратиться к профессионалу, который объяснит, покажет и буквально возьмет лицо подопечного в свои руки. Видеоуроки этим похвастаться не могут. Поэтому полагаться на них не стоит.

Еще один секрет молодости лица — легкая улыбка.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Анастасия Голошубова,

фитнес-тренер , тренер по гимнастике для лица:

Деструктивная мимика, которая часто присутствует в жизни людей, — одна из причин ранних заломов кожи. Когда мы улыбаемся, 80% мышц лица находится в комфортном расслабленном состоянии. А если мы в тревожном состоянии, то эти же 80% мышц находятся в напряжении, что приводит к гипертонусу.

Учиться , учить и зарабатывать

Обычно курс обучения фейсфитнесу проходят уже практикующие тренеры. Ведь когда понимаешь, как устроена физиология тела, дополнить свою квалификацию знаниями о лице проще, да и клиенты больше доверяют.

Фитнес-тренер Анастасия Голошубова прошла обучение на московских курсах по фейсфитнесу в режиме онлайн, сразу выбрав программу для тренера, чтобы передавать свои знания. Обучение заняло три месяца.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Затем стала проводить двухдневные групповые семинары (20−30 человек) для тех, кто хочет заниматься лицевой гимнастикой только для себя. Стоимость курса составляла 5 тыс. рублей с человека.

«Нужно понимать, что знания даются человеку для того, чтобы он мог пользоваться ими всю жизнь», — поясняет девушка. Индивидуальные занятия стоят от 350 до 2 тыс. рублей за час-полтора. Разумеется, стоимость как групповых, так и персональных занятий зависит от квалификации преподавателя.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Виолетта Шурыгина,

тренер по фейсфитнесу:

Здесь много факторов: место, где работает инструктор, уровень клиентов, «раскрученность» тренера, и т. д. Если проводить курсы онлайн, делать марафоны и проявлять большую активность, то зарабатывать можно 50−300 тыс. в месяц рублей и больше.

У Светланы Сурской иная история. Ради идеальной кожи героиня увлеклась здоровым образом жизни и узнала про гимнастику для лица. Сначала результат был отрицательный. «К одной морщине прибавились еще две», — вспоминает собеседница. Осознав ошибки, прошла платные вебинары и решила помогать сначала своим родственникам. По скайпу. «Страшно было — жуть!» — смеется женщина.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Потом стала собирать группы по 10 человек. С каждого брала около 500 рублей за полуторачасовой семинар.

Через некоторое время муж предложил Светлане создать собственный онлайн-курс. План обучения составили быстро. Так, в 2017 году у Сурской появилась первая ученица. Она оставила своей наставнице не только хвалебные отзывы, но и уверенность в собственных силах. С тех пор стоимость урока по фейсбилдингу в школе Светланы Сурской повысилась в 4 раза. И это только по программе «Для себя».

Последние два года героиня обучает и тренеров. По ускоренному или полному курсу. Первый длится три недели и стоит 35 тыс. рублей. Второй — два месяца и стоит 150 тыс. рублей. В нем больше практики и участия самой Светланы.

Занятия по фейсбилдингу в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

В месяц она может обучить до ста человек. Для большего числа есть помощники. Сурская активно развивает таргетированную рекламу и соцсети. Благодаря им проблем с потоком клиентов нет. Героиня уверена, что доход тренера по фейсбилдингу может составлять не менее 50 тыс. рублей в месяц.