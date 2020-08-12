Гримасы капитализма. Как барнаульские фейстренеры зарабатывают на «морщинистых пессимистах»

«Лицо, без вины виноватое»
Ученые сходятся во мнении, что старение начинается в 25−30 лет. И пока научные умы ищут ген старения, обычные — ищут способ защитить свое лицо от морщин, отеков и прочих «подарков» зрелого возраста. Причем кто-то начинает беспокоиться заранее, в юности.
Светлана Сурская,
тренер по естественному омоложению лица и тела:
Некоторых девочек «переклинивает» по поводу старости, и они идут на решительные меры. Например, уже в 20 лет делают косметологические инъекции. Это ужасно! Кроме того, уколы усиливают отечность, потому что в лицо закачивается жидкость. За счет нее лицо получается еще более одутловатым и девушкам кажется, что есть эффект разглаживания. Но, во-первых, он продлиться не долго, а, во-вторых, лишняя жидкость еще больше будет тянуть ткани вниз и вызывать большее провисание. А организм тратит очень много энергии, чтобы справиться с этим.
Альтернативой такому болезненному (и не всегда безопасному) методу борьбы за красоту может быть фейсбилдинг.
Справка
Фейсбилдинг — комплекс упражнений для тренировки мышц лица. С их помощью можно подтянуть овал лица, разгладить морщины, избавиться от следов акне и других проблем.
Чтобы узнать возраст человека, не обязательно заглядывать в его паспорт — все изменения «написаны» на лице.
Анастасия Голошубова,
фитнес-тренер, тренер по гимнастике для лица:
Возрастные деформации на лице связаны с изменениями костей, мышц и подкожно-жировой клетчатки. Фейсфитнес прежде всего работает с мышцами лица. Многие думают, что упражнения направлены только на тренировку. Однако в курс входит много элементов на расслабление черепных, жевательных мышц. Ни гипер-, ни гипотонус не идут на пользу здоровью. Важен баланс.
Справка
Гипертонус — повышенная активность мышечной ткани, когда возникает ощущение напряжения, стянутости.
Гипотонус — пониженный мышечный тонус, часто в сочетании со снижением мышечной силы (парезом).
Улыбка Джоконды
Лидеры списка проблем с кожей — морщины, заломы, опущение тканей, тусклый цвет лица, мешки под глазами. Обращаются с ними к «специалистам по мордашке» в основном женщины после 30 лет. А вот в 40 — уже поздновато, отмечают эксперты. Но все же бесследно труд не пройдет.
«Иногда можно решить проблему, например отеков или морщин на лбу, за одно занятие», — утверждает Марина Климова, директор студии фитнеса «Ре-форма», тренер по фейсфитнесу.
Заглядывают на тренировки и мужчины, хотя их немного. В основном это те, чья работа связана с выступлениями на публике.
Новички заблуждаются, думая, что во время фейсбилдинга нужно только корчить рожи зеркалу. Нередко внешние несовершенства лишь скрывают более серьезные внутренние проблемы. Поэтому придется делать упражнения на осанку, глаза и только потом — на лицо.
Бывают случаи, когда и вовсе не обойтись без врача — стоматолога, эндокринолога и других.
К гимнастике для лица прибегают не только для того, чтобы вернуть коже подтянутый вид, как лет 10 назад.
Анастасия Голошубова,
фитнес-тренер, тренер по гимнастике для лица:
При повреждении лицевых нервов из-за травмы или инсульта происходит паралич. В таком случае рекомендуется выполнять упражнения, которые помогут пробудить мышцы.
Главное правило для лицевой гимнастики такое же, как и для обычной — регулярность.
Марина Климова,
директор студии фитнеса «Ре-форма», тренер по фейсфитнесу:
Эффект тонуса мышц, полученный от занятий, начнет постепенно снижаться, если оставить регулярные тренировки. Заниматься нужно хотя бы по два раза в неделю всю жизнь, так же, как и телом.
Техникой безопасности тоже пренебрегать не стоит. Ведь, если обойтись с кожей недостаточно нежно, ухудшения не заставят себя ждать.
Виолетта Шурыгина,
тренер по фейсфитнесу:
В первую очередь необходимо следить за осанкой, выполнять упражнения с прямой спиной. Еще необходимо фиксировать мышцы в определенных местах, чтобы не образовывались новые морщины и заломы, чтобы не было болезненных ощущений в челюстных суставах.
На вопрос, когда нужно начинать заниматься, спикеры в один голос отвечают: «С подросткового возраста». Однако это не значит делать только упражнения. Гораздо важнее приучить ребенка к здоровому образу жизни, правильному уходу за кожей, осанке.
Примерно с 18 лет стоит выполнять базовый курс тренировок для лица, состоящий из 15 упражнений. Но для этого лучше обратиться к профессионалу, который объяснит, покажет и буквально возьмет лицо подопечного в свои руки. Видеоуроки этим похвастаться не могут. Поэтому полагаться на них не стоит.
Еще один секрет молодости лица — легкая улыбка.
Анастасия Голошубова,
фитнес-тренер, тренер по гимнастике для лица:
Деструктивная мимика, которая часто присутствует в жизни людей, — одна из причин ранних заломов кожи. Когда мы улыбаемся, 80% мышц лица находится в комфортном расслабленном состоянии. А если мы в тревожном состоянии, то эти же 80% мышц находятся в напряжении, что приводит к гипертонусу.
Учиться, учить и зарабатывать
Обычно курс обучения фейсфитнесу проходят уже практикующие тренеры. Ведь когда понимаешь, как устроена физиология тела, дополнить свою квалификацию знаниями о лице проще, да и клиенты больше доверяют.
Фитнес-тренер Анастасия Голошубова прошла обучение на московских курсах по фейсфитнесу в режиме онлайн, сразу выбрав программу для тренера, чтобы передавать свои знания. Обучение заняло три месяца.
Затем стала проводить двухдневные групповые семинары (20−30 человек) для тех, кто хочет заниматься лицевой гимнастикой только для себя. Стоимость курса составляла 5 тыс. рублей с человека.
«Нужно понимать, что знания даются человеку для того, чтобы он мог пользоваться ими всю жизнь», — поясняет девушка. Индивидуальные занятия стоят от 350 до 2 тыс. рублей за час-полтора. Разумеется, стоимость как групповых, так и персональных занятий зависит от квалификации преподавателя.
Виолетта Шурыгина,
тренер по фейсфитнесу:
Здесь много факторов: место, где работает инструктор, уровень клиентов, «раскрученность» тренера, и т. д. Если проводить курсы онлайн, делать марафоны и проявлять большую активность, то зарабатывать можно 50−300 тыс. в месяц рублей и больше.
У Светланы Сурской иная история. Ради идеальной кожи героиня увлеклась здоровым образом жизни и узнала про гимнастику для лица. Сначала результат был отрицательный. «К одной морщине прибавились еще две», — вспоминает собеседница. Осознав ошибки, прошла платные вебинары и решила помогать сначала своим родственникам. По скайпу. «Страшно было — жуть!» — смеется женщина.
Потом стала собирать группы по 10 человек. С каждого брала около 500 рублей за полуторачасовой семинар.
Через некоторое время муж предложил Светлане создать собственный онлайн-курс. План обучения составили быстро. Так, в 2017 году у Сурской появилась первая ученица. Она оставила своей наставнице не только хвалебные отзывы, но и уверенность в собственных силах. С тех пор стоимость урока по фейсбилдингу в школе Светланы Сурской повысилась в 4 раза. И это только по программе «Для себя».
Последние два года героиня обучает и тренеров. По ускоренному или полному курсу. Первый длится три недели и стоит 35 тыс. рублей. Второй — два месяца и стоит 150 тыс. рублей. В нем больше практики и участия самой Светланы.
В месяц она может обучить до ста человек. Для большего числа есть помощники. Сурская активно развивает таргетированную рекламу и соцсети. Благодаря им проблем с потоком клиентов нет. Героиня уверена, что доход тренера по фейсбилдингу может составлять не менее 50 тыс. рублей в месяц.