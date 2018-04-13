Алтайским птицефабрикам порекомендовали работать в закрытом режиме из-за гриппа птиц

В 12 регионах России зафиксировано 35 вспышек опасного заболевания, в том числе среди диких птиц. По данным управления ветеринарии в Алтайском крае в этом году случаев болезни не зарегистрировано.

Для нашего региона опасны именно перелетные птицы, потому что могут заразить домашних. Поэтому краевая ветслужба рекомендует воздержаться от выгула птицы на предприятиях и подворьях.

В 16 районах края работают 26 птицеводческих предприятий. Из них 9 птицефабрик закрытого типа и 17 птицеводческих хозяйств, работающих как в "закрытом", так и в "открытом" технологическом режимах.

В целях профилактики от гриппа провакцинируют более 34 тысяч птиц в восьми хозяйствах в Благовещенском, Завьяловском, Каменском, Мамонтовском, Табунском районах.

Справка

Птичий грипп — особо опасная, остро протекающая, высокозаразная болезнь всех домашних, синантропных (которые живут в городах: голуби, вороны, воробьи и др.) и диких птиц, протекает с поражением дыхательных органов и желудочно-кишечного тракта. Основные переносчики инфекции — дикие перелетные птицы, особенно дикие утки, которые в период сезонной миграции могут способствовать распространению гриппа на огромные расстояния.

В Алтайском крае последний случай вспышки птичьего гриппа был в 2014 году, когда в двух селах охотники принесли водоплавающую птицу, разделали туши и заразили птиц на своем и соседних подворьях. В 2005 году в регионе была первая и самая серьезная вспышка заболевания — ее зарегистрировали в 18 районах края.