Зафиксирован первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа

Человека, зараженного птичьим гриппом редкой разновидности H7N4, обнаружили в Китае. Об этом сообщил в среду Департаменте здравоохранения, пишет ТАСС .
Это первый случай инфицирования этим штаммом. Зараженная - 68-летняя пациентка из городского округа Чанчжоу восточной провинции Цзянсу. Она была выписана из больницы спустя три недели после госпитализации. Установлено, что она контактировала с домашней птицей. Ни у кого из ее родственников и близких не было выявлено симптомов заражения.
Насколько опасной может быть эта разновидность птичьего гриппа, неизвестно. Ранее были отмечены случаи инфицирования людей другими штаммами этой инфекции - H5N1 и H7N9.
Справка
Впервые заражение человека зарегистрировали в Гонконге в 1997 во время вспышки гриппа у домашней птицы. Заболело 18 человек, 6 умерли. Был выявлен штамм вируса — H5N1, установлено, что вирус передавался от птиц человеку.
К августу 2005 года в Юго-Восточной Азии зарегистрировано 112 случаев заболевания, из них 64 смертельных исходов.
По данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.
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