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Здоровье

Группа ведущих ученых выступила против ревакцинации от ковида

Группа ведущих зарубежных ученых раскритиковала ревакцинацию.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Согласно их исследованию, применение бустерных инъекций против коронавируса «неуместно на данном этапе пандемии».

Ученые отмечают — гораздо лучше использовать существующие запасы препаратов для вакцинации тех, кто еще не привился.

Повторная вакцинация может потребоваться для людей, привитых малоэффективными препаратами, или людей со слабым иммунитетом, отмечается в исследовании. Ученые считают, что призывы к использованию бустерных доз, не подкрепленные должными данными, могут подорвать доверие к первичной вакцинации, пишет bfm.ru.

В России ревакцинация от коронавируса началась 1 июля.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

«Побочка»

Эксперты указали и на побочные эффекты при ранней ревакцинации. Так, слишком ранний ввод в организм бустеров может привести поражению сердечной мышцы (миокардиту).

Мораторий

Ранее ВОЗ призывала к продлению моратория на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить как минимум 40% населения.

Выводы экспертов из США, Великобритании, Мексики, Ямайки, Франции, Индии и ЮАР, а также представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

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