Группа ведущих ученых выступила против ревакцинации от ковида

Согласно их исследованию, применение бустерных инъекций против коронавируса «неуместно на данном этапе пандемии».

Ученые отмечают — гораздо лучше использовать существующие запасы препаратов для вакцинации тех, кто еще не привился.

Повторная вакцинация может потребоваться для людей, привитых малоэффективными препаратами, или людей со слабым иммунитетом, отмечается в исследовании. Ученые считают, что призывы к использованию бустерных доз, не подкрепленные должными данными, могут подорвать доверие к первичной вакцинации, пишет bfm.ru.

В России ревакцинация от коронавируса началась 1 июля.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Побочка»

Эксперты указали и на побочные эффекты при ранней ревакцинации. Так, слишком ранний ввод в организм бустеров может привести поражению сердечной мышцы (миокардиту).

Мораторий

Ранее ВОЗ призывала к продлению моратория на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить как минимум 40% населения.

Выводы экспертов из США, Великобритании, Мексики, Ямайки, Франции, Индии и ЮАР, а также представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.