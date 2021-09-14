Группа ведущих ученых выступила против ревакцинации от ковида

Согласно их исследованию, применение бустерных инъекций против коронавируса «неуместно на данном этапе пандемии».
Ученые отмечают — гораздо лучше использовать существующие запасы препаратов для вакцинации тех, кто еще не привился.
Повторная вакцинация может потребоваться для людей, привитых малоэффективными препаратами, или людей со слабым иммунитетом, отмечается в исследовании. Ученые считают, что призывы к использованию бустерных доз, не подкрепленные должными данными, могут подорвать доверие к первичной вакцинации, пишет bfm.ru.
В России ревакцинация от коронавируса началась 1 июля.
«Побочка»
Эксперты указали и на побочные эффекты при ранней ревакцинации. Так, слишком ранний ввод в организм бустеров может привести поражению сердечной мышцы (миокардиту).
Мораторий
Ранее ВОЗ призывала к продлению моратория на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить как минимум 40% населения.
Выводы экспертов из США, Великобритании, Мексики, Ямайки, Франции, Индии и ЮАР, а также представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.