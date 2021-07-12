Губернатор позвонил на горячую ковид-линию, его попросили подождать до понедельника

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в выходные дни проверял, как работает горячая линия в регионе, с какими трудностями сталкиваются местные жители.

Солодов заявил, что лично контролирует работу горячей линии по коронавирусу и обеспечение ковидных больных бесплатными лекарствами, сообщает ИА «Кам 24».

«Я сам вчера выборочный обзвон амбулаторных больных осуществлял. Могу сказать, что две трети вообще не получают бесплатные лекарства, по факту не получили. А те, которые получили, получили с большой задержкой после повторных обращений», — рассказал глава региона.

И поручил членам краевого кабмина проконтролировать этот вопрос.

«Я лично звонил на линию 122 в субботу. Меня вежливо адресовали возвращаться в понедельник к главврачу, а до этого времени как-нибудь потерпеть со своими проблемами со здоровьем», — сказал Владимир Солодов.

В марте глава Забайкальского края Александр Осипов попытался записаться на вакцинацию, позвонив на горячую линию.

Во время заседания оперативного штаба Осипов решил проверить, настолько ли легко записаться на вакцинацию, как ему рассказали представители местного минздрава.

Губернатор в окружении чиновников позвонил на горячую линию ведомства.

Минуту Осипов вздыхал, окидывал собравшихся непонимающим взглядом и слушал пункты меню — ему, к примеру, предложили нажать «6», если интересуют симптомы ОРВИ, или «7», если понадобился листок нетрудоспособности.

Пунктов меню, касающихся непосредственно вакцинации, не оказалось. Зато в самом конце предложили нажать «0» для связи с оператором.