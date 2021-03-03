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Вздыхал, но не сдавался. Губернатор на совещании по ковиду попытался записаться на вакцинацию

Глава Забайкальского края Александр Осипов попытался записаться на вакцинацию, позвонив на горячую линию, сообщает «Забайкальский рабочий».

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.
Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.
kremlin.ru

Во время заседания оперативного штаба Осипов решил проверить, настолько ли легко записаться на вакцинацию, как ему рассказали представители местного минздрава.

Губернатор в окружении чиновников позвонил на горячую линию ведомства, отвечающего за здравоохранение. Четырехминутный разговор получился весьма забавным.

Минуту Осипов вздыхал, окидывал собравшихся непонимающим взглядом и слушал пункты меню — ему, к примеру, предложили нажать «6», если интересуют симптомы ОРВИ, или «7», если понадобился листок нетрудоспособности.

Пунктов меню, касающихся непосредственно вакцинации, не оказалось. Зато в самом конце предложили нажать «0» для связи с оператором.

«Ну, уже понятно, да, что нужно делать? Что там должно быть цифрой один. И насколько адекватно мы действуем», — посмотрел Осипов на чиновников, которые к этому моменту уже все поняли и замолчали.


Губернатор в ходе разговора с оператором назвал все свои данные, включая поликлинику, к которой приписан.

— Хочу записаться на вакцинацию, — обозначил Осипов цель своего звонка.

— Александр Михайлович, я сейчас вас переведу на нашу горячую линию, — ответила губернатору оператор горячей линии, отчего у Осипова закрылись глаза, а брови медленно поползли вверх.

Девушка все же предложила записать губернатора без дополнительных манипуляций с горячими линиями. Правда, только лишь внести в лист ожидания.

Оператор пояснила, что как только дойдет очередь, так сразу Осипову и перезвонят. При этом девушка затруднилась ответить, сколько именно придется ждать.

«А сколько времени ожидать звонка? Мне у телефона день сидеть, неделю? Отходить от него можно или нет? Или потом получится, что вы звонили когда-то и я не услышал звонок», — поинтересовался Осипов.

Оператор ответила, что время ожидания пока не установлено, однако заверила, что обязательно дозвонятся и пригласят на вакцинацию.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков решил в качестве эксперимента записаться на прием к самому себе, но у него не получилось.

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