Вздыхал, но не сдавался. Губернатор на совещании по ковиду попытался записаться на вакцинацию

Во время заседания оперативного штаба Осипов решил проверить, настолько ли легко записаться на вакцинацию, как ему рассказали представители местного минздрава.

Губернатор в окружении чиновников позвонил на горячую линию ведомства, отвечающего за здравоохранение. Четырехминутный разговор получился весьма забавным.

Минуту Осипов вздыхал, окидывал собравшихся непонимающим взглядом и слушал пункты меню — ему, к примеру, предложили нажать «6», если интересуют симптомы ОРВИ, или «7», если понадобился листок нетрудоспособности.

Пунктов меню, касающихся непосредственно вакцинации, не оказалось. Зато в самом конце предложили нажать «0» для связи с оператором.

«Ну, уже понятно, да, что нужно делать? Что там должно быть цифрой один. И насколько адекватно мы действуем», — посмотрел Осипов на чиновников, которые к этому моменту уже все поняли и замолчали.



Губернатор в ходе разговора с оператором назвал все свои данные, включая поликлинику, к которой приписан.

— Хочу записаться на вакцинацию, — обозначил Осипов цель своего звонка. — Александр Михайлович, я сейчас вас переведу на нашу горячую линию, — ответила губернатору оператор горячей линии, отчего у Осипова закрылись глаза, а брови медленно поползли вверх.

Девушка все же предложила записать губернатора без дополнительных манипуляций с горячими линиями. Правда, только лишь внести в лист ожидания.

Оператор пояснила, что как только дойдет очередь, так сразу Осипову и перезвонят. При этом девушка затруднилась ответить, сколько именно придется ждать.

«А сколько времени ожидать звонка? Мне у телефона день сидеть, неделю? Отходить от него можно или нет? Или потом получится, что вы звонили когда-то и я не услышал звонок», — поинтересовался Осипов.

Оператор ответила, что время ожидания пока не установлено, однако заверила, что обязательно дозвонятся и пригласят на вакцинацию.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков решил в качестве эксперимента записаться на прием к самому себе, но у него не получилось.