Вздыхал, но не сдавался. Губернатор на совещании по ковиду попытался записаться на вакцинацию

Во время заседания оперативного штаба Осипов решил проверить, настолько ли легко записаться на вакцинацию, как ему рассказали представители местного минздрава.
Губернатор в окружении чиновников позвонил на горячую линию ведомства, отвечающего за здравоохранение. Четырехминутный разговор получился весьма забавным.
Минуту Осипов вздыхал, окидывал собравшихся непонимающим взглядом и слушал пункты меню — ему, к примеру, предложили нажать «6», если интересуют симптомы ОРВИ, или «7», если понадобился листок нетрудоспособности.
Пунктов меню, касающихся непосредственно вакцинации, не оказалось. Зато в самом конце предложили нажать «0» для связи с оператором.
«Ну, уже понятно, да, что нужно делать? Что там должно быть цифрой один. И насколько адекватно мы действуем», — посмотрел Осипов на чиновников, которые к этому моменту уже все поняли и замолчали.
Губернатор в ходе разговора с оператором назвал все свои данные, включая поликлинику, к которой приписан.
— Хочу записаться на вакцинацию, — обозначил Осипов цель своего звонка.
— Александр Михайлович, я сейчас вас переведу на нашу горячую линию, — ответила губернатору оператор горячей линии, отчего у Осипова закрылись глаза, а брови медленно поползли вверх.
Девушка все же предложила записать губернатора без дополнительных манипуляций с горячими линиями. Правда, только лишь внести в лист ожидания.
Оператор пояснила, что как только дойдет очередь, так сразу Осипову и перезвонят. При этом девушка затруднилась ответить, сколько именно придется ждать.
«А сколько времени ожидать звонка? Мне у телефона день сидеть, неделю? Отходить от него можно или нет? Или потом получится, что вы звонили когда-то и я не услышал звонок», — поинтересовался Осипов.
Оператор ответила, что время ожидания пока не установлено, однако заверила, что обязательно дозвонятся и пригласят на вакцинацию.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков решил в качестве эксперимента записаться на прием к самому себе, но у него не получилось.