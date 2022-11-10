10 ноября
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Здоровье

Хирурги провели уникальную операцию российскому военному-участнику СВО

Хирурги неразорвавшийся боеприпас из груди российского военного, участвующего в СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Медицина. Хирургия.
Медицина. Хирургия.
ССО.

Операцию проводила бригада военных хирургов Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) Минобороны РФ имени П. В. Мандрыка.

К ним попал младший сержант Николай Пасенко, которому ребра пробил чудом не разорвавшийся снаряд. Он застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца.

Оперировать пришлось на месте, в районной поликлинике Белгородской области. Существовали опасность фатального кровотечения и риск того, что снаряд может взорваться.

Хирурги оперировали мужчину в бронезащите.

После операции сержанта Пасенко доставили в Москву. Пациент проходит курс лечения и реабилитации в ЦВКГ.

По информации Минобороны РФ, подразделение, в котором служил военный, попало в засаду. Там произошел взрыв, который ранил Пасенко.

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