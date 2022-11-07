Огромная очередь в поликлинику собралась в Барнауле, горожане недовольны

Барнаульцы пожаловались на огромную очередь в поликлинику утром 7 ноября, сообщают в Telegram-канале « В курсе 22 ».

Толпа людей стояла в поликлинику на ул. Юрина, 210. Двери в больницу открывают ровно в 8:00, хотя в это же время начинается прием у врачей.

По словам очевидцев, на улице находились больные на костылях и пожилые люди. Судя по всему, такая очередь появляется каждое утро.

«Сегодня на пороге упал человек, когда толпа ломанулась. Очередь сдать кровь — две недели. Попасть к врачу бесперспективно», — написали в паблике.

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