Холодненького бы… Алтайский лор-врач рассказал, какие болезни можно получить от самых приятных летних удовольствий

Считается, что количество лор-заболеваний возрастает с началом холодов, но врачи такое утверждение опровергают. Ухо-горло-нос больше всего страдают как раз летом, и виной тому самые любимые развлечения и самые вкусные лакомства. О том, как легко заработать ангину, отит или гайморит, Altapress.ru рассказал главный врач Алтайского лор-центра, федеральный эксперт Росздравнадзора Евгений Тимошенский.

Съесть мороженое и выпить кваса

— Конечно, в жару хочется съесть что-нибудь холодное. Но дело в том, что очень многие люди имеют такое заболевание, как хронический тонзиллит — воспаление миндалин. Причин появления его масса, в том числе недолеченные еще с детства воспаления носо- и ротоглотки.

Болезнетворные бактерии на миндалинах «дремлют» до поры до времени, а при переохлаждении ротовой полости активируются и вызывают острый воспалительный процесс — ангину, проще говоря. А это сразу боль в горле, температура, увеличение лимфоузлов. Процесс очень быстрый: полакомившись в обед мороженым, к вечеру можно получить все симптомы.

По такому же механизму «вредят» и холодные напитки — коктейли, газировки, квас.

Врач Евгений Тимошенский. Altapress.ru.

Ходить босиком

— Давно известно, что горло первым реагирует на холод, который чувствуют ступни. Земля далеко не везде прогревается до приемлемых температур. Особенно, если речь идет о Горном Алтае. Все то же хроническое воспаление миндалин может привести к острой ангине, если ходить босиком.

Я считаю, что к лету необходимо готовиться. Заблаговременно нужно как следует пролечить хронический тонзиллит на аппарате «Тонзилор». И тогда холод может и не вызвать ангину.

Полезны закаливающие процедуры. Холодные обливания ступней с последующим растиранием закалят иммунитет и поспособствуют тому, что переохлаждение ног не нанесет никакого вреда. То же будет, если постепенно «приучить» горло к холодному — можно будет пить ледяные напитки и есть мороженое сколько угодно.

Домашнее мороженое Из открытых источников в Интернете

Отправиться на пикник

— Летом мы позволяем себе много вкусностей, в том числе блюда с острыми приправами. Они сильно раздражают желудочно-кишечный тракт. Если у человека имеется гастрит, перенесенный ранее гепатит, заболевания, связанные с гельминтами или другими паразитами, то болеть начнет вовсе не желудок и не печень, а как раз горло. Появится першение, «комок» и кашель.

При этом голосовые связки отекают, и голос становится сиплым или вообще пропадает. Человек не чувствует, что обострился гастрит, а кашель вот он — налицо, и пациент попадает к нам. А мы объясняем, что нужно лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, соблюдать диету и при этом еще заниматься непосредственно горлом.

Шашлык , мангал. CC0

Купить деревенского молока

— Вы точно знаете, что вымя коровы обмыли? И вымыла ли руки доярка, сходив в туалет, или просто обтерла их об фартук? А чем болеет хозяйка коровы?

Итак, вы выпили непастеризованное деревенское молоко, и что вы получите? Да все, что угодно! Начиная с многочисленных энтеровирусов, заканчивая дизентерией и прочим. Включая коровьи болезни, например, бруцеллез. Это, не говоря о том, что холодное молоко, без закалки, вызовет воспаление голосовых связок. Поэтому деревенское молоко из-под коровы необходимо обрабатывать — хотя бы пастеризацией.

Животноводство. Корова. СС0

Искупаться в фонтане

— Вода в бассейнах и фонтанах очень грязная. Но организм наш устроен очень разумно, в нем есть специальная ушная сера — естественное противовоспалительное вещество, полностью покрывающее слуховые проходы. Она же имеет водоотталкивающие свойства. Так что если в ухо попадает вода, даже самая грязная, то она просто вытекает назад безо всяких последствий для ушей.

Но это при условии, что сера вообще есть. Если же человек накануне «заплыва» почистит уши, он сотрет эту защитную пленку и поможет инфекции легко попасть в организм. Если после купания он попытается промокнуть воду в ухе ватной палочкой, то еще сильнее «вотрет» всю грязь в кожу слухового прохода и получит воспаление — отит.

Если его правильно лечить, потребуется две недели. Если запустить или принимать препараты, назначенные не врачом, а Интернетом, то мучиться потом можно годами.

«Зачерпнув» грязную воду носом, тоже можно серьезно пострадать. Она попадает в придаточные пазухи и ведет к развитию синуситов, гайморитов, фронтитов. В итоге — сильные головные боли, обильные выделения, чувство распирания в области лба и скул, заложенность носа, постоянная гнусавость. Дело может дойти до необходимости хирургического вмешательства.

В закрытых, непроточных водоемах лучше вообще не нырять.

Купание в барнаульских фонтанах. Артём Гуднев , Ксения Малышева.

Нырнуть в речку

— Мы живем далеко не в южных широтах. В Италии, например, никому не придет в голову залезть в реку, если температура воды ниже +30С. Для нас же +18…+20 уже считается нормой. В жаркую погоду легко получить переохлаждение, которое приведет к все той же ангине.

Кроме того, люди же не просто купаются, а стремятся нырять, да поглубже. Если у человека есть даже небольшая серная пробка, при попадании воды в ухо, она набухает и перекрывает слуховой проход. Человек может сколько угодно прыгать на одной ноге и трясти головой. Это помогает лишь в небольшом проценте случаев. Если снова интенсивно нырять, слуховой проход перекроется полностью.

Пытаться прочистить ухо разными приспособлениями — это еще больше усугубить ситуацию. Такие пациенты приходят практически каждый день, мы вымываем пробку специальными растворами и назначаем противовоспалительные средства.

Рекламируют специальные фитосвечи для чистки ушей. Но мы понимаем, что любое горение — это раскаленный воздух и сажа — хоть от целебных трав, хоть от бурьяна. Единственное, что можно получить в результате таких процедур — сильнейшее воспаление.

Опасно, если у ныряющего есть перфорация в барабанной перепонке, она появляется из-за ушных болезней с детства. Грязная вода через это небольшое отверстие попадает в среднее ухо и тоже вызывает воспаление, даже гнойное.

Если вода попадает еще и в нос, то может протечь сквозь слуховую трубу и тоже привести к воспалению уха.

Ухо. СС0

Заняться дайвингом

— Любители глубоких ныряний сильно рискуют. Избыточное давление внутри носа и барабанной перепонки при наличии там патологии приводят к перфорации последней. Боль при этом настолько сильная, что можно потерять сознание под водой и вообще не выплыть без посторонней помощи.

Опытные дайверы знают, что нужно производить продувание слуховых труб перед погружением, во время него и после. Это специальная процедура выравнивания давления в ушах через зажатый нос. Если продувание затруднено, например, из-за искривленной носовой перегородки или полипов в носу, то в ухе во время погружения может появиться дикая боль.

Дело в том, что под воздействием перепадов давления все воздушные полости сжимаются, и мы ощущаем заложенность ушей. То же происходит в самолете. Давление нужно обязательно выравнивать, чтобы не получить травмы.

Дайвинг. СС0

Попробовать родниковой воды

— Наш желудок до того «умный», что перерабатывает 99% всех, даже самых злых микробов. Единственные, с кем он не может справиться, — это возбудители инфекционных заболеваний, например, дизентерии или холеры. Но эти возбудители вполне могут жить в стоячих водах. Так что пить воду из озер и прудов без кипячения ни в коем случае нельзя.

Попробовать родниковой воды из подземных ключей вполне можно. Особенно, если он расположен где-то в труднодоступной местности, вдали от человеческого жилья. В противном случае вы должны быть уверены, что выше по течению чистого горного ручейка не стоит, например, чей-то уличный туалет.

Вода. Поток воды. СС0

Включить кондиционер

— Прекрасная вещь — кондиционер. Но у него есть две особенности. Первая — непосредственно холод. Человеческий организм не терпит резких перепадов температур. Если после 35-градусной жары вы зайдете в помещение, где +18…+20С, то, скорее всего, получите ангину или бронхит.

Во-вторых, в кондиционерах очень быстро накапливаются грязь и микробы. По-хорошему, приборы нужно чистить и дезинфицировать несколько раз в год. После зимней «спячки» агрегат вместе с порцией прохладного воздуха выдает миллиарды злых микробов.

Среди них есть и особенная бактерия — легионелла. Она живет в застойной воде прудов и каналов, а также в водонагревателях и системах отопления. Очень любит кондиционеры, в том числе, автомобильные.

Буквально за один день она вызывает сильное воспаление — сначала насморк и сухой кашель, затем с мокротой. После начинается лихорадка, общая интоксикация, поражение легких. Симптомы легионеллеза схожи с пневмонией, и последствия его так же тяжелы. Человек, может быть, сначала подумал, что простудился, а на самом деле получил сложное инфекционное заболевание, которое не так просто вылечить.

Таким образом, на работе можно заболеть в первый же день включения кондиционера и всем коллективом слечь в стационар.