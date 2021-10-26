Хороший плохой год. Эксперты в Барнауле обсудили развитие частной медицины в эпоху ковида и помощь бюджетному здравоохранению

В то время как государственная медицина все больше захлебывается в новых волнах коронавируса, частные клиники подсчитывают прибыль: год оказался успешным. При этом наладить взаимодействие этих двух «половин» здравоохранения ни в мирное, ни в «военное» пандемийное время так и не удается. Об этом говорили на ежегодном экспертном совете, организованном ИД «Алтапресс».

Недостатистические данные

О том, что государственная и частная медицина не могут найти точки соприкосновения, говорится уже не первый год, но проблема не решается. Директор клиники «Хелми» и председатель комитета Торгово-промышленной палаты края по здравоохранению Владимир Куликов считает, что причина в избирательности и даже «слепоте» государства.

«Власти на федеральном и региональном уровнях управляют государственными учреждениями здравоохранения, а не самим здравоохранением, — говорит он. — Они менеджеры госсистемы. При этом частная медицина остается „за бортом“. Но уже прошло то время, когда „частники“ воспринимались, как отдельные массажные или стоматологические кабинеты. Сейчас это — огромная часть национального здравоохранения с многомиллиардными вливаниями».

В крае более 600 лицензированных клиник и частных кабинетов, в которых около 10 тысяч сотрудников. Частная медицина оказывает, в том числе, высокотехнологичную помощь, опережая государственные учреждения. Однако в поле зрения властей не попадает.

Владимир Куликов отметил, что клиенты частных клиник не попадают и в статистические отчеты, отчего всю государственную медицинскую статистику можно считать не соответствующей действительности.

«Я никак не могу простить такое искажение, — говорит врач. — Медицинского бизнеса уже слишком много, чтобы не принимать его во внимание. Заболеваемость в крае, поверьте, совсем другая. Как вообще можно вырабатывать какие-то стратегии развития, если ты видишь только половину того, что есть на самом деле».

Экспертный совет по медицине ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин.

Всё растет

По данным опроса, который Владимир Куликов провел среди членов торгово-промышленной палаты, подавляющее большинство владельцев частного бизнеса заканчивает год с ростом объемов оказания помощи и, соответственно, прибыли. Они отмечают рост числа возрастных пациентов, которые теперь готовы тратить деньги на здоровье, не надеясь на гособслуживание.

Сама клиника «Хелми» уже сейчас получила 25%-ный рост по сравнению с прошлым годом. В лидерах оказалась клиника «Сибирское здоровье» с ростом в 42%.

На волне ковида частный бизнес позволяет себе привлечение новых кадров, расширение площадей и закупку дорогостоящего оборудования.

Директор клиники микрохирургии глаза «Евростиль» Ольга Романенко призналась, что такого успешного года не было за все 16 лет работы. «Мы не понимаем, почему. Может быть, люди боятся, что плановую помощь закроют», — говорит она и отмечает рост платежеспособных пациентов в возрасте, которые не готовы идти в государственные поликлиники, где сейчас полно ковидных больных.

Экспертный совет по медицине ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин.

Заместитель главного врача консультативно-диагностического центра «Добрый доктор» Алексей Каширин связывает увеличение объемов оказания платной помощи со все большей недоступностью государственных медицинских услуг. Он отметил, что наиболее востребованными оказались гастроэнтерология, кардиология, гинекология и хирургия.

Медицинский центр «River» увеличил площади (теперь здесь три операционных), расширяет поликлинику и отделение медицинской косметологии, а также закупает новое оборудование. Главный врач Ольга Ефремова говорит, что никакого кризиса клиника на себе не испытала, а запись к пластическим хирургам идет уже даже на 2023 год.

Центр реабилитации и восстановительной медицины «Территория здоровья», на базе которого прошел экспертный совет, за год «прирос» поликлиникой и новым отделением реабилитации для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы и стационаром с палатой интенсивной терапии, рассказала генеральный директор Светлана Харченко.

Экспертный совет по медицине ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин.

Ковидная помощь

Непростой год выдался у РЖД-больницы, которая пришла на помощь государственному здравоохранению края в ситуации с ковидом. Об этом рассказала заместитель главного врача Ирина Подъяпольская.

Практически все отделения больницы в прошлом году перестроились на экстренный режим. Сейчас больница плотно работает в системе обязательного медицинского страхования, принимая «бесплатных» пациентов. На дежурстве в режиме «24/7» остается отделение сосудистой хирургии, еженедельно — терапия и неврология.

«Это для нас, конечно, не очень выгодно, — говорит Ирина Подъяпольская. — Тарифы очень низкие, а экстренные пациенты — самые тяжелые. Оплата по ОМС никак не покрывает расходов больницы на их лечение».

При этом больница все же открыла новое отделение МРТ-диагностики и ПЦР-лабораторию, востребована постковидная реабилитация на базе нескольких отделений больницы.

Ирина Подъяпольская говорит, что в случае, если компьютерные томографы краевого диагностического центра перейдут только на обслуживание пациентов с пневмониями и ковидом, то РЖД-больница готова проводить КТ других органов и систем.

Экспертный совет по медицине ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин.

Круговорот врачей

Государственные учреждения здравоохранения озабочены уходом врачей в бизнес. Многие эксперты отмечают, что отток кадров не обошел стороной и частную медицину.

Директор Центра ядерной медицины Ирина Кригер отметила, что средний медперсонал сейчас уходит работать в ковидарии, поскольку получить там хорошее вознаграждение проще, чем в какой либо клинике. Наблюдается дефицит врачей-рентгенологов.

«Мы работаем с двумя институтами, — сказала Кригер. — Есть несколько студентов из АлтГУ по линии клинической психологии. Мы бесплатно оказываем помощь онкологическим больным, которые составляют большую часть наших пациентов. Берем ординаторов из АГМУ. Правда, через две недели интенсивной работы оказывается, что человек не подходит».

Алексей Каширин говорит, что клиника «Добрый доктор» также обратились в медицинский университет с предложением оплачивать молодым врачам ординатуру на целевой основе, чтобы затем заключить с ними трудовые договоры.

Директор стоматологии Da Vinci Даниил Абакумов говорит, что разрыв по величине зарплат в частных профильных и государственных клиниках велик. Стоматологические кадры в основном «мигрируют» в центральную и южную часть России.

«Сначала врачи и медсестры идут из государственной системы в частную, а когда набираются опыта, покидают регион, — говорит Абакумов. — Мы в этом году уже реально пришли в медколледж и буквально за руку вели студентов показывать, как у нас все хорошо».

Банковский сектор

В активную работу на ковидной волне включились страховые и банковские организации. «В период подъема заболеваемости мы делали „кредитные каникулы“, потому что понимали: будет отставание по оплате, — рассказывает управляющий Альфа-Банка в Барнауле Ирина Бубенко. — Наш банк одним из первых предоставил услугу страхования от COVID-19″.

Таким предложением активно пользовались не только физические лица. К нам обращались компании с численностью сотрудников от пяти до более чем 100 человек. Выплата по страховке доходила до 120 тыс. Предложение до сих пор пользуется спросом.

Что касается юридических лиц, мы оперативно предоставляли продукты по гарантиям на покупку оборудования, поддерживали инвестиционные проекты».

Экспертный совет по медицине ИД «Алтапресс». Дмитрий Лямзин.

Всеобщая мобилизация

Государственной медицине, очевидно, нужна помощь. Но все упирается в заниженные объемы помощи по системе обязательного медицинского страхования и неадекватные тарифы. Своя история про ОМС есть почти у каждой частной клиники.

«У нас достаточно развито флебологическое направление: эстетическая (лазерная) флебология, хирургическое удаление проявлений тромбофлебита, радиочастотная облитерация, — рассказывает Ольга Ефремова. -Попытка войти в систему ОМС оказалась печальной. На год выделили всего 120 консультаций, которые не дали клинике ничего кроме „замороченного“ документооборота, отчетов и проверок».

«Займитесь нормально перераспределением объемов медпомощи по ОМС, подключайте частников, согласуйте нормальные тарифы — в части клинических приемов, они вообще смешные. Никаких вложений не надо при этом. Частный бизнес готов помогать, у нас есть для этого и кадры, и технические возможности, и мощности», — говорит Владимир Куликов.