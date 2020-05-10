«Хороший признак». Онищенко считает, что ситуация с COVID-19 скоро изменится

Бывший главный санитарный врач РФ, первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что снижение коэффициента распространения коронавируса — хороший признак. Он заявил, что Россия идет к началу работы по санации очагов и их закрытию, пишет lenta.ru .

По мнению депутата, уже через месяц россияне окажутся «в другой, в лучшем смысле, ситуации».

Однако Онищенко подчеркнул, что радоваться пока рано и нужно продолжать работать. Он порекомендовал дифференцировать данные о зараженных COVID-2019 и отметил, что нужно подсчитывать отдельно тех, кому нужна госпитализация, и тех, у кого не проявляются респираторные симптомы.

Депутат добавил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией важна ответственность.

Ранее стал известно, что коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимальной отметки с начала эпидемии. По последним данным он составляет 1,06 (для начала отмены ограничений должен составлять меньше единицы).