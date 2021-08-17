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Здоровье

Хорошо спасть и не волноваться. Врач поделился простыми советами, как нормализовать давление без лекарств

Врач из Швеции Матс Халльдин рассказал, что правильные нагрузки, сбалансированное и здоровое питание, а также отсутствие стресса и нормальный сон в течение семи часов помогут удержать давление от скачков. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на издание Expressen.

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0

Медик пояснил, что давление зависит в том числе от возраста и общего состояния организма. Предельно допустимые значения варьируют в промежутке от 120/80 мм рт. ст. до 140/90 мм рт. ст.

В случае превышения показателей, необходимо принять меры по их снижению, чтобы не допустить развитие таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт и деменции.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
Pixabay.com

Халльдин дает несколько простых советов, как избежать повышения давления и не допустить развития недугов.

По словам специалиста, людям из группы риска, да и тем, кто пока чувствует себя в норме, нужно обязательно ежедневно гулять в течение получаса. При этом, лучше проходить не менее 10 тыс. шагов. Далее, следует ограничить в рационе полуфабрикаты и насыщенные жиры, уменьшить порции еды.

Полезные продукты. Завтрак.
Полезные продукты. Завтрак.
ССО

Врач отмечает, что лишний вес связан с развитием гипертонии. Он советует придерживаться средиземноморской диеты, предполагающей оливковое масло, фасоль, чечевицу, рыбу овощи и фрукты в рационе.

Ранее сообщалось, что ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, как наличие хорошего собеседника может помочь сохранить интеллектуальные способности в старости.

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