Хорошо спасть и не волноваться. Врач поделился простыми советами, как нормализовать давление без лекарств

Медик пояснил, что давление зависит в том числе от возраста и общего состояния организма. Предельно допустимые значения варьируют в промежутке от 120/80 мм рт. ст. до 140/90 мм рт. ст.
В случае превышения показателей, необходимо принять меры по их снижению, чтобы не допустить развитие таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт и деменции.
Халльдин дает несколько простых советов, как избежать повышения давления и не допустить развития недугов.
По словам специалиста, людям из группы риска, да и тем, кто пока чувствует себя в норме, нужно обязательно ежедневно гулять в течение получаса. При этом, лучше проходить не менее 10 тыс. шагов. Далее, следует ограничить в рационе полуфабрикаты и насыщенные жиры, уменьшить порции еды.
Врач отмечает, что лишний вес связан с развитием гипертонии. Он советует придерживаться средиземноморской диеты, предполагающей оливковое масло, фасоль, чечевицу, рыбу овощи и фрукты в рационе.
Ранее сообщалось, что ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, как наличие хорошего собеседника может помочь сохранить интеллектуальные способности в старости.