Ученые обнаружили простейший способ сохранить интеллект в старости

Американские ученые проанализировали данные более двух тысяч человек, которые поделились информацией о своих социальных контактах. Далее исследователи определяли, как соотносится объем головного мозга с установленными с помощью нейропсихологических тестов когнитивными способностями человека.
Средний возраст участников составил 63 года.
Согласно результатам исследования, у пожилых людей, имеющих постоянных собеседников, выше когнитивная устойчивость — способность мозга функционировать лучше, чем ожидается в том или ином возрасте.
Ранее министр здравоохранения РФ назвал интересный способ дожить до 100 лет.