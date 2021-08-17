Ученые обнаружили простейший способ сохранить интеллект в старости

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что снижение интеллектуальных способностей в старости можно замедлить, если обзавестись хорошим собеседником. Об исследовании пишет Lenta.ru со ссылкой на издание JAMA Network Open.

Американские ученые проанализировали данные более двух тысяч человек, которые поделились информацией о своих социальных контактах. Далее исследователи определяли, как соотносится объем головного мозга с установленными с помощью нейропсихологических тестов когнитивными способностями человека.

Средний возраст участников составил 63 года.

Согласно результатам исследования, у пожилых людей, имеющих постоянных собеседников, выше когнитивная устойчивость — способность мозга функционировать лучше, чем ожидается в том или ином возрасте.

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