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Здоровье

Ученые обнаружили простейший способ сохранить интеллект в старости

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что снижение интеллектуальных способностей в старости можно замедлить, если обзавестись хорошим собеседником. Об исследовании пишет Lenta.ru со ссылкой на издание JAMA Network Open.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

Американские ученые проанализировали данные более двух тысяч человек, которые поделились информацией о своих социальных контактах. Далее исследователи определяли, как соотносится объем головного мозга с установленными с помощью нейропсихологических тестов когнитивными способностями человека.

Средний возраст участников составил 63 года.

Согласно результатам исследования, у пожилых людей, имеющих постоянных собеседников, выше когнитивная устойчивость — способность мозга функционировать лучше, чем ожидается в том или ином возрасте.

Ранее министр здравоохранения РФ назвал интересный способ дожить до 100 лет.

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