Министр здравоохранения РФ назвал интересный способ дожить до 100 лет

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает, что для того, чтобы продлить молодость, человеку нужно «пожить, как десятилетний ребенок». О том, как дожить до ста лет, чиновника спросили в интервью РИА Новости.

По мнению министра, чтобы придерживаться такого принципа поведения, нужно быть сдержанным и мудрым, зато это гарантированно продлит человеку годы жизни.

«Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет десятилетний ребенок. Та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав», — предложил Мурашко.

Ссылаясь на статистику, Мурашко отметил, что по достижении 18-летнего возраста люди («особенно мальчики») начинают считать, что им «все позволено», и поэтому все больше вредят своему здоровью.

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