Хуже, чем COVID-19. "Болезнь Х" начинает захватывать мир. Симптомы

На Всемирном экономическом форуме в Давосе готовятся обсудить «болезнь X», которая может превзойти COVID-19 по смертности в 20 раз. Сессия «Подготовка к болезни X» пройдет 17 января. Подробнее о неизвестном вирусе расскажет altapress.ru .

Что такое "Х"

"Болезнью X" называют неизвестный человечеству патоген, который гипотетически способен вызвать пандемию.

Еще в ноябре 2022 года ВОЗ созвала группу из 300 специалистов для его изучения. Предположили, что смертность будет в десятки раз выше, чем от COVID-19.

В 2018 году ВОЗ включила "болезнь Х" в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать лекарства. По словам ученых, "Х" в названии означает "неожиданность".

Симптомы

Эксперты заявили, что болезнь "X" — это X-метаболический синдром, который не имеет отношения к инфекции. Также болезнь не может передаваться от человека к человеку. Синдром-X может только приобретаться.

Он содержит в себе ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена, что приводит к сахарному диабету.

Комментарий иммунолога

Российский иммунолог Николай Крючков считает, что подготовка мирового сообщества к новой болезни позволит лучше бороться с будущими пандемиями.

Также он заявил, что важную роль в этой ситуации играет время. Если его проходит достаточно много, чтобы пандемия полноценно проявилась, то с ней станет сложно бороться. А если купировать ситуацию на ранней стадии, распространения можно избежать.

Мнение Роспотребнадзора

Роспотребнадзор в свою очередь заявил, что причиной обсуждения "болезни Х" в Давосе стала экономика.



По мнению экспертов, включение "болезни X" в повестке дня Давоса основано на желании увеличить инвестиции. На сессии буду присутствовать крупные фармацевтические компании, которым это выгодно.



В ведомстве добавили, что ВОЗ продвигает идею реформы здравоохранения призывает увеличить финансирование.

Было известно ранее

В 2021 году ученые уже говорили о возможном появлении смертельно опасной "болезни X". В это время в Конго выявили пациентку с ранними симптомами геморрагической лихорадки. Специалисты предположили, что болезнь такая же заразная, как и COVID-19, а смертность может достигать от 50% до 90%.

Самое важное - в нашем Telegram-канале