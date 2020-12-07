«Хвалить Путина и смотреть Первый канал»: как отреагировали соцсети на запрет принимать алкоголь после вакцинации

Интернет-пользователи бурно отреагировали на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об ограничениях при вакцинации. Голикова уточнила — привившимся от COVID-19 отечественной вакциной на 42 дня нужно отказаться от алкоголя, при этом стоит соблюдать масочный режим и ограничить контакты.

Это необходимо для того, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется иммунитет, уверена вице-премьер.

Тренд

В соцсетях запрет на алкоголь встретили язвительными шутками и мемами, тема стала отдельным трендом.

Участники обсуждения с иронией и сарказмом предполагают, что после вакцинации нужно также хвалить Путина, обязательно смотреть Первый канал и не испытывать чувства вины за жизнь в России, иначе вакцина не подействует, пишет Znak.com.

Антиреклама

Россияне всерьез взволнованы заявленными ограничениями при вакцинации. Многие высказывают мнение, что Голикова сделала антирекламу отечественным вакцинам. Об этом заявил в том числе первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Простодушное заявление Голиковой о том, что вакцинация требует 42-дневного воздержания от алкоголя, окончательно похоронило в глазах нормальных мужчин репутацию двухкомпонентной векторной вакцины „Спутник V“. Остальным непьющим мужчинам, с не очень крепким здоровьем, с учетом того, что специалисты говорят об отсутствии доказательств ее эффективности, поскольку третья фаза клинических исследований еще не была начата на момент регистрации, — тем более надо сто раз подумать», — делает неутешительный вывод депутат в своем телеграм-канале.

Хвалебные оды

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский иронично предполагает, что для усиления эффекта от вакцины «Спутник V» нужно не только не пить алкоголь 42 дня, а еще «42 дня хвалить Путина».

Кто-то шутит, что после прививки также нельзя критиковать действующую власть, всегда смотреть Первый канал, а еще «не испытывать чувства вины или дискомфорта, а в идеале — не жить в России».

Байка

«Я думаю, что байка про „42 дня“ запущена специально, чтобы оправдать если вдруг вакцина окажется неудачной», — написал один из пользователей.

Реакция ТВ

Государственные телеканалы поспешили поддержать Голикову, выпустив хвалебные репортажи о начавшейся вакцинации. В своих сюжетах они предлагают россиянам «потерпеть».

«Сначала стоит проверить свое здоровье. Если у вас есть хронические заболевания — посоветоваться с лечащим врачом. Что же касается алкоголя, ну, тут уже, что называется, „на морально-волевых“. Между прочим, многие люди из числа тех, кто делает сезонные прививки от гриппа, отказываются на время от алкоголя, и ничего, полет нормальный, сплошная польза», — в частности, говорится в сюжете Первого канала.

Старт

2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России. В Москве пункты вакцинации заработали 5 декабря.

Прививки делают с помощью «Спутника V».

На первом этапе вакцину смогут получить только учителя, врачи и соцработники. Вакцинация идет также в российской армии.